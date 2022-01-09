مشهد مزلزل.. لحظة توقف قلب لاعب بالدوري القطري

ألغيت مباراة الريان والوكرة في المرحلة الـ13 من دوري نجوم قطر لكرة القدم، في الدقيقة 42، عقب سقوط مدافع الوكرة، المالي عثمان كوليبالي، فجأة داخل الملعب، أمس السبت.

واحتاج اللاعب للإنعاش بعد توقف قلبه قبل أن يتم نقله إلى المستشفى، ما أثار الرعب بين لاعبي الفريقين الذين رفضوا استكمال المباراة، ليقرر الحكم إنهاءها بعد لعب 42 دقيقة فقط، حسب موقع "روسيا اليوم".

وقالت مؤسسة الدوري القطري في بيان: "خلال مباراة نادي الوكرة أمام نادي الريان، تعرض اللاعب عثمان كوليبالي لأزمة قلبية استدعت تدخل الطواقم الطبية ورجال الإسعاف المتواجدين في المباراة، حيث تم التعامل مع حالة اللاعب واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة ونقله إلى المستشفى بعد استقرار حالته، علمًا بأن اللاعب حاليًا يلقى الرعاية والعناية الطبية اللازمة".

وفيما يتعلق بوضع المباراة بين الفريقين، أوضحت مؤسسة الدوري القطري، أنه قد تم الاتفاق على إنهائها واستكمال الوقت المتبقي في وقت لاحق بنفس النتيجة عند توقفها (1 -0 لصالح نادي الريان).