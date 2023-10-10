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الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل

فوجئت الإدارة النصراوية بتوجيه المغربي عبد الرزاق حمد الله إنذارًا للنادي بفسخ عقده ما لم يتسلم رواتبه المتأخرة (وفقًا لصحيفة الرياضية). وبعث وكيل أعمال اللاعب رسالة إلكترونية إلى إدارة النادي، تفيد بتأخُّر رواتبه الشهرية، وأنه بدأ في اتخاذ الخطوات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وأولها توجيه هذا الإنذار ومتابعته.

ووفق مصدر مطلع، ربما تتمكن الإدارة من إيداع راتب للمهاجم حمد الله لقطع الطريق قانونيًّا على أي خطوة أخرى.

النصر عبدالرزاق حمدالله

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل
سبق

فوجئت الإدارة النصراوية بتوجيه المغربي عبد الرزاق حمد الله إنذارًا للنادي بفسخ عقده ما لم يتسلم رواتبه المتأخرة (وفقًا لصحيفة الرياضية). وبعث وكيل أعمال اللاعب رسالة إلكترونية إلى إدارة النادي، تفيد بتأخُّر رواتبه الشهرية، وأنه بدأ في اتخاذ الخطوات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وأولها توجيه هذا الإنذار ومتابعته.

ووفق مصدر مطلع، ربما تتمكن الإدارة من إيداع راتب للمهاجم حمد الله لقطع الطريق قانونيًّا على أي خطوة أخرى.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
02:10 AM

الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فوجئت الإدارة النصراوية بتوجيه المغربي عبد الرزاق حمد الله إنذارًا للنادي بفسخ عقده ما لم يتسلم رواتبه المتأخرة (وفقًا لصحيفة الرياضية). وبعث وكيل أعمال اللاعب رسالة إلكترونية إلى إدارة النادي، تفيد بتأخُّر رواتبه الشهرية، وأنه بدأ في اتخاذ الخطوات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وأولها توجيه هذا الإنذار ومتابعته.

ووفق مصدر مطلع، ربما تتمكن الإدارة من إيداع راتب للمهاجم حمد الله لقطع الطريق قانونيًّا على أي خطوة أخرى.

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