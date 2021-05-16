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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع تمكين الأيتام وتعزيز صمودهم في اليمن

تنفيذ حملة الرش الضبابي لمكافحة نواقل الأمراض في عدن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال شهر أبريل 2021م تنفيذ مشروع تمكين الأيتام اليمنيين وتعزيز صمودهم في محافظات المهرة وعدن ومأرب.
وجرى خلال شهر أبريل 2021م تقديم 3,000 خدمة توزعت في مجالات الدعم النفسي والمجتمعي والرعاية الصحية الأولية والكفالة النقدية، استفاد منها 1,000 فرد في المحافظات المستهدفة، حيث بلغت نسبة الذكور 55% والإناث 45%، والمقيمين 75% والنازحين 25%.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لحماية الأيتام اليمنيين وتمكينهم وتقديم الرعاية الكاملة لهم وتحسين ظروفهم المعيشية بتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، والتخفيف من معاناتهم الإنسانية جراء الظروف الراهنة.
كما يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ حملة الرش الضبابي لمكافحة نواقل الأمراض في محافظة عدن، وتستمر الحملة 12 يومًا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة والسكان اليمنية.
وثمّن وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي جهود مركز الملك سلمان للإغاثة الهادفة إلى دعم وتعزيز القطاع الصحي في اليمن وحماية أبناء الشعب اليمني من الأمراض الوبائية وتداعياتها الخطيرة.
ويأتي ذلك في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لتحسين قدرات وزارة الصحة اليمنية والنهوض بخدماتها.

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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع تمكين الأيتام وتعزيز صمودهم في اليمن
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال شهر أبريل 2021م تنفيذ مشروع تمكين الأيتام اليمنيين وتعزيز صمودهم في محافظات المهرة وعدن ومأرب.
وجرى خلال شهر أبريل 2021م تقديم 3,000 خدمة توزعت في مجالات الدعم النفسي والمجتمعي والرعاية الصحية الأولية والكفالة النقدية، استفاد منها 1,000 فرد في المحافظات المستهدفة، حيث بلغت نسبة الذكور 55% والإناث 45%، والمقيمين 75% والنازحين 25%.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لحماية الأيتام اليمنيين وتمكينهم وتقديم الرعاية الكاملة لهم وتحسين ظروفهم المعيشية بتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، والتخفيف من معاناتهم الإنسانية جراء الظروف الراهنة.
كما يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ حملة الرش الضبابي لمكافحة نواقل الأمراض في محافظة عدن، وتستمر الحملة 12 يومًا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة والسكان اليمنية.
وثمّن وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي جهود مركز الملك سلمان للإغاثة الهادفة إلى دعم وتعزيز القطاع الصحي في اليمن وحماية أبناء الشعب اليمني من الأمراض الوبائية وتداعياتها الخطيرة.
ويأتي ذلك في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لتحسين قدرات وزارة الصحة اليمنية والنهوض بخدماتها.

16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
06:06 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع تمكين الأيتام وتعزيز صمودهم في اليمن

تنفيذ حملة الرش الضبابي لمكافحة نواقل الأمراض في عدن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال شهر أبريل 2021م تنفيذ مشروع تمكين الأيتام اليمنيين وتعزيز صمودهم في محافظات المهرة وعدن ومأرب.
وجرى خلال شهر أبريل 2021م تقديم 3,000 خدمة توزعت في مجالات الدعم النفسي والمجتمعي والرعاية الصحية الأولية والكفالة النقدية، استفاد منها 1,000 فرد في المحافظات المستهدفة، حيث بلغت نسبة الذكور 55% والإناث 45%، والمقيمين 75% والنازحين 25%.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لحماية الأيتام اليمنيين وتمكينهم وتقديم الرعاية الكاملة لهم وتحسين ظروفهم المعيشية بتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، والتخفيف من معاناتهم الإنسانية جراء الظروف الراهنة.
كما يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ حملة الرش الضبابي لمكافحة نواقل الأمراض في محافظة عدن، وتستمر الحملة 12 يومًا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة والسكان اليمنية.
وثمّن وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي جهود مركز الملك سلمان للإغاثة الهادفة إلى دعم وتعزيز القطاع الصحي في اليمن وحماية أبناء الشعب اليمني من الأمراض الوبائية وتداعياتها الخطيرة.
ويأتي ذلك في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لتحسين قدرات وزارة الصحة اليمنية والنهوض بخدماتها.

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