انطلاقة الفصل الثاني.. وزير التعليم يوجّه رسالة للطلاب والمعلمين: ثقة لا حدود لها

6 ملايين طالب وطالبة في التعليم العام عادوا اليوم لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بُعد

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ اليوم، رسالة للطلاب والمعلمين مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني.

وقال الوزير عبر حسابه في تويتر: أبنائي الطلاب والطالبات، زملائي المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب: مع بداية الفصل الدراسي الثاني نجدّد ثقتنا بعطائكم وتميّزكم الذي لا حدود له في مواصلة نجاح #التعليم_عن_بُعد، وتحقيق تطلعات قيادتنا -أعزّها الله-، ورؤية وطننا الغالي، والعمل معاً لتعزيز نواتج التعلّم.

وعاد اليوم ستة ملايين طالب وطالبة في التعليم العام لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بُعد، حيث أنهت وزارة التعليم استعداداتها كافة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني لعام 1442هـ، من خلال منصة مدرستي، وقنوات عين (23 قناة فضائية)، وقنوات دروس في اليوتيوب، وبوابة التعليم الوطنية عين، وتطبيق الروضة الافتراضية.

ووفق وزارة التعليم تبدأ جميع المدارس في إدارات التعليم في المناطق والمحافظات من صباح اليوم، توزيع 62 مليون كتاب مدرسي على الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام، من خلال التنسيق بين المدرسة والطلبة وأولياء أمورهم لتسلم الكتب الدراسية، وتطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية كافة أثناء عمليات التسليم، إلى جانب توفير الأدلة الاسترشادية التي تساعد الطلاب وأولياء أمورهم على الاستفادة من الخدمات المقدمة في التعليم عن بُعد، وتوزيعها مع الكتب المدرسية، وتوفير نسخة إلكترونية على موقع الوزارة ومنصاتها الإلكترونية.

وأكّدت وزارة التعليم أهمية الحضور والمواظبة للطلاب والطالبات منذ اليوم الأول للدراسة، والتفاعل مع معلميهم من خلال الفصول الافتراضية في منصة مدرستي، والزيارات الأسبوعية للمدرسة لتسلُّم التكليفات لمَن لم يتمكنوا من الدخول للمنصة، مشيدةً بتعاون الأسر وأولياء الأمور في نجاح العملية التعليمية عن بُعد، والجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون والمعلمات مع طلابهم، وتعزيز نواتج التعلّم في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، كما أكدت الوزارة دور المشرفين التربويين في المتابعة والتقييم، وقادة المدارس في تنظيم الجداول الدراسية والتواصل مع الطلبة وأولياء أمورهم لتقديم الدعم والمساندة.