النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تدشين أسبوع البيئة وبرنامج التشجير في حديقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بأنبوان

دشن مدير إدارة البيئة بفرع الوزارة بمنطقة حايل المهندس سعود الفيصل أسبوع البيئة وبرنامج التشجير في حديقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بمدينة أنبوان بتوجيهات مدير عام الفرع المهندس فهد اليحيى، وبالتعاون مع بلدية مدينة أنبوان بإدارة طلال فهد الشمري وبمشاركة مدير مكتب الوزارة بمحافظة الحائط عبيد بن جزاء بن شميلان.


"حملة تشجير وزيادة الرقعة الخضراء" بحضور عددٍ من طلاب المدارس وبحضور مديري الدوائر الحكومية والجهات الأمنية الذين تفاعلوا مع هذه المناسبة والتي تأتي في إطار أهمية ما توليه الوزارة من اهتمام ودعم حملات التشجير وتحسين البيئة.


تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في زيادة الرقعة الخضراء على مستوى المملكة وترسيخًا لدور وزارة البيئة والمياه والزراعة تعزيزًا لمبدأ المشاركة المجتمعية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
تدشين أسبوع البيئة وبرنامج التشجير في حديقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بأنبوان
سبق

دشن مدير إدارة البيئة بفرع الوزارة بمنطقة حايل المهندس سعود الفيصل أسبوع البيئة وبرنامج التشجير في حديقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بمدينة أنبوان بتوجيهات مدير عام الفرع المهندس فهد اليحيى، وبالتعاون مع بلدية مدينة أنبوان بإدارة طلال فهد الشمري وبمشاركة مدير مكتب الوزارة بمحافظة الحائط عبيد بن جزاء بن شميلان.


"حملة تشجير وزيادة الرقعة الخضراء" بحضور عددٍ من طلاب المدارس وبحضور مديري الدوائر الحكومية والجهات الأمنية الذين تفاعلوا مع هذه المناسبة والتي تأتي في إطار أهمية ما توليه الوزارة من اهتمام ودعم حملات التشجير وتحسين البيئة.


تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في زيادة الرقعة الخضراء على مستوى المملكة وترسيخًا لدور وزارة البيئة والمياه والزراعة تعزيزًا لمبدأ المشاركة المجتمعية.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
10:42 PM

تدشين أسبوع البيئة وبرنامج التشجير في حديقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بأنبوان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
88

دشن مدير إدارة البيئة بفرع الوزارة بمنطقة حايل المهندس سعود الفيصل أسبوع البيئة وبرنامج التشجير في حديقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بمدينة أنبوان بتوجيهات مدير عام الفرع المهندس فهد اليحيى، وبالتعاون مع بلدية مدينة أنبوان بإدارة طلال فهد الشمري وبمشاركة مدير مكتب الوزارة بمحافظة الحائط عبيد بن جزاء بن شميلان.


"حملة تشجير وزيادة الرقعة الخضراء" بحضور عددٍ من طلاب المدارس وبحضور مديري الدوائر الحكومية والجهات الأمنية الذين تفاعلوا مع هذه المناسبة والتي تأتي في إطار أهمية ما توليه الوزارة من اهتمام ودعم حملات التشجير وتحسين البيئة.


تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في زيادة الرقعة الخضراء على مستوى المملكة وترسيخًا لدور وزارة البيئة والمياه والزراعة تعزيزًا لمبدأ المشاركة المجتمعية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,440
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,689
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,271
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,265

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

حرب المخدرات والمنظمات الانشطارية

حرب المخدرات والمنظمات الانشطارية

عبدالغني الشيخ
الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

محمد الصيـعري
التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

ماجد البريكان
لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة