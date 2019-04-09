تدشين أسبوع البيئة وبرنامج التشجير في حديقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بأنبوان

دشن مدير إدارة البيئة بفرع الوزارة بمنطقة حايل المهندس سعود الفيصل أسبوع البيئة وبرنامج التشجير في حديقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بمدينة أنبوان بتوجيهات مدير عام الفرع المهندس فهد اليحيى، وبالتعاون مع بلدية مدينة أنبوان بإدارة طلال فهد الشمري وبمشاركة مدير مكتب الوزارة بمحافظة الحائط عبيد بن جزاء بن شميلان.



"حملة تشجير وزيادة الرقعة الخضراء" بحضور عددٍ من طلاب المدارس وبحضور مديري الدوائر الحكومية والجهات الأمنية الذين تفاعلوا مع هذه المناسبة والتي تأتي في إطار أهمية ما توليه الوزارة من اهتمام ودعم حملات التشجير وتحسين البيئة.



تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في زيادة الرقعة الخضراء على مستوى المملكة وترسيخًا لدور وزارة البيئة والمياه والزراعة تعزيزًا لمبدأ المشاركة المجتمعية.

