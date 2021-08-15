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206 ملايين إصابة بكورونا عالمياً واللقاحات تتجاوز 4.65 مليار

إجمالي الوفيات بالفيروس ارتفع لأربعة ملايين و354 ألف حالة

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 206.7 مليون حتى صباح اليوم الأحد، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 4.65 مليار.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 206 ملايين و713 ألف حالة، كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و354 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة، وفق "الألمانية"، أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها حول العالم تجاوز أربعة مليارات و655 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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206 ملايين إصابة بكورونا عالمياً واللقاحات تتجاوز 4.65 مليار
سبق

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 206.7 مليون حتى صباح اليوم الأحد، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 4.65 مليار.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 206 ملايين و713 ألف حالة، كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و354 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة، وفق "الألمانية"، أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها حول العالم تجاوز أربعة مليارات و655 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
11:02 AM

206 ملايين إصابة بكورونا عالمياً واللقاحات تتجاوز 4.65 مليار

إجمالي الوفيات بالفيروس ارتفع لأربعة ملايين و354 ألف حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 206.7 مليون حتى صباح اليوم الأحد، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 4.65 مليار.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 206 ملايين و713 ألف حالة، كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و354 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة، وفق "الألمانية"، أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها حول العالم تجاوز أربعة مليارات و655 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,754
38 مليار ..

38 مليار ..

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13,357
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