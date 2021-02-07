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رسميًّا.. رديف "الجوهرة المشعة" يحتضن مواجهة الأهلي والاتحاد

في افتتاح الجولة الـ18 من الدوري

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة مواجهة "ديربي جدة"، الذي يجمع الأهلي ونظيره الاتحاد، على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية. ويأتي ذلك بسبب وجود بعض الإصلاحات في ملعب "الجوهرة المشعة".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الاتحاد الخميس المقبل في افتتاح الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يُشار إلى أن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وجّه في منتصف الشهر الماضي بالتحقيق في سوء أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة نتيجة الحالة التي ظهر عليها الملعب في مباراة الاتحاد وأبها، ومباراة الأهلي والهلال، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة خلف الشباب المتصدر بفارق نقطتين، فيما يحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

الأهلي الاتحاد الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الاتحاد السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسميًّا.. رديف "الجوهرة المشعة" يحتضن مواجهة الأهلي والاتحاد
سبق

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة مواجهة "ديربي جدة"، الذي يجمع الأهلي ونظيره الاتحاد، على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية. ويأتي ذلك بسبب وجود بعض الإصلاحات في ملعب "الجوهرة المشعة".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الاتحاد الخميس المقبل في افتتاح الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يُشار إلى أن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وجّه في منتصف الشهر الماضي بالتحقيق في سوء أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة نتيجة الحالة التي ظهر عليها الملعب في مباراة الاتحاد وأبها، ومباراة الأهلي والهلال، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة خلف الشباب المتصدر بفارق نقطتين، فيما يحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
12:34 AM

رسميًّا.. رديف "الجوهرة المشعة" يحتضن مواجهة الأهلي والاتحاد

في افتتاح الجولة الـ18 من الدوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة مواجهة "ديربي جدة"، الذي يجمع الأهلي ونظيره الاتحاد، على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية. ويأتي ذلك بسبب وجود بعض الإصلاحات في ملعب "الجوهرة المشعة".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الاتحاد الخميس المقبل في افتتاح الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يُشار إلى أن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وجّه في منتصف الشهر الماضي بالتحقيق في سوء أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة نتيجة الحالة التي ظهر عليها الملعب في مباراة الاتحاد وأبها، ومباراة الأهلي والهلال، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة خلف الشباب المتصدر بفارق نقطتين، فيما يحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

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