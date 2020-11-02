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مركز بلاغات العنف الأسري: رصدنا حالة الفتاة المعنّفة من والدتها ووفّرنا لها الحماية

عقب ما تمّ تداوله.. قال: وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء.. تمّت مباشرتها من قِبل فريقنا

أكّد مركز بلاغات العنف الأسري، أنه رصد حالة الفتاة التي تعرّضت للعنف من قِبل والدتها وتمّ توفير الحماية اللازمة لها.

وقال المركز عبر حسابه في تويتر: إشارة إلى ما تمّ تداوله حول فتاة تعرّضت للعنف من قِبل والدتها، نوضح أنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وتمّت مباشرتها من قِبل فريق وحدة الحماية الأسرية، وتوفير الحماية اللازمة للحالة، وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء.

مركز بلاغات العنف الأسري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز بلاغات العنف الأسري: رصدنا حالة الفتاة المعنّفة من والدتها ووفّرنا لها الحماية
سبق

أكّد مركز بلاغات العنف الأسري، أنه رصد حالة الفتاة التي تعرّضت للعنف من قِبل والدتها وتمّ توفير الحماية اللازمة لها.

وقال المركز عبر حسابه في تويتر: إشارة إلى ما تمّ تداوله حول فتاة تعرّضت للعنف من قِبل والدتها، نوضح أنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وتمّت مباشرتها من قِبل فريق وحدة الحماية الأسرية، وتوفير الحماية اللازمة للحالة، وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
09:42 AM

مركز بلاغات العنف الأسري: رصدنا حالة الفتاة المعنّفة من والدتها ووفّرنا لها الحماية

عقب ما تمّ تداوله.. قال: وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء.. تمّت مباشرتها من قِبل فريقنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,931

أكّد مركز بلاغات العنف الأسري، أنه رصد حالة الفتاة التي تعرّضت للعنف من قِبل والدتها وتمّ توفير الحماية اللازمة لها.

وقال المركز عبر حسابه في تويتر: إشارة إلى ما تمّ تداوله حول فتاة تعرّضت للعنف من قِبل والدتها، نوضح أنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وتمّت مباشرتها من قِبل فريق وحدة الحماية الأسرية، وتوفير الحماية اللازمة للحالة، وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء.

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