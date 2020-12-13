النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 139 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 202 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الشمري" يؤكد ضرورة وجود خطة للتعليم عن بُعد بعد انتهاء كورونا

أكد أنها تجربة فريدة ونادرة واكتملت فيها جوانب النجاح

نوه وكيل جامعة حائل للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد مهلهل الشمري؛ إلى نجاح تجربة الاختبارات الجامعية عن بُعد، مطالباً بأهمية وجود خطة لاستمرار التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد حتى بعد انتهاء أزمة كورونا باعتبارها الطريق الأول والأساس للتغلب على حدود الزمان والمكان وأيضاً تعالج كثيرًا من المشاكل.

وأضاف الدكتور الشمري أن التعليم عن بعد تجربة فريدة ونادرة واكتملت فيها جوانب النجاح؛ كالبنية التقنية الكاملة والدراية التامة لدى الأستاذ الجامعي والطالب عن الانسجام مع التعليم عن بعد.

وكشف "الشمري" خلال حديثه لقناة "الإخبارية" استعدادات الجامعة لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول حضوريًّا بعد أن تم تقسيم الاختبارات على 3 فترات يوميًّا لمدة 3 أسابيع، بما يضمن أداء الطلاب والطالبات لاختبار واحد في اليوم، وتوزيعهم على فترات، وهو ما يضمن أيضًا تحقيق التباعد الاجتماعي.

وأشار إلى وضع عدد من مواقع الفرز البصري الأولي، بالإضافة إلى تنوع مداخل الطلاب والطالبات، لضمان دخولهم وخروجهم بعد أداء الاختبارات بسهولة، وأنه تم تخصيص أوقات محددة لعملية تطهير الأماكن الخاصة بالاختبارات.

جامعة حائل الدكتور زيد مهلهل الشمري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشمري" يؤكد ضرورة وجود خطة للتعليم عن بُعد بعد انتهاء كورونا
سبق

نوه وكيل جامعة حائل للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد مهلهل الشمري؛ إلى نجاح تجربة الاختبارات الجامعية عن بُعد، مطالباً بأهمية وجود خطة لاستمرار التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد حتى بعد انتهاء أزمة كورونا باعتبارها الطريق الأول والأساس للتغلب على حدود الزمان والمكان وأيضاً تعالج كثيرًا من المشاكل.

وأضاف الدكتور الشمري أن التعليم عن بعد تجربة فريدة ونادرة واكتملت فيها جوانب النجاح؛ كالبنية التقنية الكاملة والدراية التامة لدى الأستاذ الجامعي والطالب عن الانسجام مع التعليم عن بعد.

وكشف "الشمري" خلال حديثه لقناة "الإخبارية" استعدادات الجامعة لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول حضوريًّا بعد أن تم تقسيم الاختبارات على 3 فترات يوميًّا لمدة 3 أسابيع، بما يضمن أداء الطلاب والطالبات لاختبار واحد في اليوم، وتوزيعهم على فترات، وهو ما يضمن أيضًا تحقيق التباعد الاجتماعي.

وأشار إلى وضع عدد من مواقع الفرز البصري الأولي، بالإضافة إلى تنوع مداخل الطلاب والطالبات، لضمان دخولهم وخروجهم بعد أداء الاختبارات بسهولة، وأنه تم تخصيص أوقات محددة لعملية تطهير الأماكن الخاصة بالاختبارات.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
05:23 PM

"الشمري" يؤكد ضرورة وجود خطة للتعليم عن بُعد بعد انتهاء كورونا

أكد أنها تجربة فريدة ونادرة واكتملت فيها جوانب النجاح

A A A
خالد السليمي - حائل
1
763

نوه وكيل جامعة حائل للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد مهلهل الشمري؛ إلى نجاح تجربة الاختبارات الجامعية عن بُعد، مطالباً بأهمية وجود خطة لاستمرار التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد حتى بعد انتهاء أزمة كورونا باعتبارها الطريق الأول والأساس للتغلب على حدود الزمان والمكان وأيضاً تعالج كثيرًا من المشاكل.

وأضاف الدكتور الشمري أن التعليم عن بعد تجربة فريدة ونادرة واكتملت فيها جوانب النجاح؛ كالبنية التقنية الكاملة والدراية التامة لدى الأستاذ الجامعي والطالب عن الانسجام مع التعليم عن بعد.

وكشف "الشمري" خلال حديثه لقناة "الإخبارية" استعدادات الجامعة لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول حضوريًّا بعد أن تم تقسيم الاختبارات على 3 فترات يوميًّا لمدة 3 أسابيع، بما يضمن أداء الطلاب والطالبات لاختبار واحد في اليوم، وتوزيعهم على فترات، وهو ما يضمن أيضًا تحقيق التباعد الاجتماعي.

وأشار إلى وضع عدد من مواقع الفرز البصري الأولي، بالإضافة إلى تنوع مداخل الطلاب والطالبات، لضمان دخولهم وخروجهم بعد أداء الاختبارات بسهولة، وأنه تم تخصيص أوقات محددة لعملية تطهير الأماكن الخاصة بالاختبارات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,556
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,533
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,485
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,009

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة