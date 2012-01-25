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"الزكاة" تضبط 600 مخالفة ضريبية في أسبوع

بعد 3,073 زيارة تفتيشية على الأسواق والمحلات

ضبطت الفرق الرقابية والميدانية بالهيئة العامة للزكاة والدخل 687 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة، وذلك خلال تنفيذها لـ 3,073 زيارة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة خلال الأسبوع المنصرم.

وشملت الزيارات التفتيشية قطاعات تجارية عدة، من ضمنها: البيع بالتجزئة، والمطاعم، والتجارة العامة، حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وتحصيل ضريبة من قبل منشأة غير مسجَّلة، وكذلك عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية.

وأوضحت الهيئة أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة خلال الأسبوع الماضي كان بفضل بلاغات المستهلكين التي وردت إليها عبر قنوات التبليغ الرسمية، إذ تلقى قسم الرقابة والتفتيش بالهيئة 207 بلاغات في نفس الفترة.

وجددت دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

ودعت المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

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"الزكاة" تضبط 600 مخالفة ضريبية في أسبوع
سبق

ضبطت الفرق الرقابية والميدانية بالهيئة العامة للزكاة والدخل 687 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة، وذلك خلال تنفيذها لـ 3,073 زيارة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة خلال الأسبوع المنصرم.

وشملت الزيارات التفتيشية قطاعات تجارية عدة، من ضمنها: البيع بالتجزئة، والمطاعم، والتجارة العامة، حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وتحصيل ضريبة من قبل منشأة غير مسجَّلة، وكذلك عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية.

وأوضحت الهيئة أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة خلال الأسبوع الماضي كان بفضل بلاغات المستهلكين التي وردت إليها عبر قنوات التبليغ الرسمية، إذ تلقى قسم الرقابة والتفتيش بالهيئة 207 بلاغات في نفس الفترة.

وجددت دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

ودعت المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
04:26 PM

"الزكاة" تضبط 600 مخالفة ضريبية في أسبوع

بعد 3,073 زيارة تفتيشية على الأسواق والمحلات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت الفرق الرقابية والميدانية بالهيئة العامة للزكاة والدخل 687 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة، وذلك خلال تنفيذها لـ 3,073 زيارة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة خلال الأسبوع المنصرم.

وشملت الزيارات التفتيشية قطاعات تجارية عدة، من ضمنها: البيع بالتجزئة، والمطاعم، والتجارة العامة، حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وتحصيل ضريبة من قبل منشأة غير مسجَّلة، وكذلك عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية.

وأوضحت الهيئة أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة خلال الأسبوع الماضي كان بفضل بلاغات المستهلكين التي وردت إليها عبر قنوات التبليغ الرسمية، إذ تلقى قسم الرقابة والتفتيش بالهيئة 207 بلاغات في نفس الفترة.

وجددت دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

ودعت المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

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