النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكويت تعلن شفاء 6 حالات جديدة من كورونا

ليرتفع عدد الحالات التي تعافت إلى 99 حالة

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، شفاء ست حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بواقع خمسة مواطنين ومقيم واحد؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 99 حالة.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية قال الشيخ باسل الصباح: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

الكويت فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكويت تعلن شفاء 6 حالات جديدة من كورونا
سبق

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، شفاء ست حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بواقع خمسة مواطنين ومقيم واحد؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 99 حالة.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية قال الشيخ باسل الصباح: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
09:03 AM

الكويت تعلن شفاء 6 حالات جديدة من كورونا

ليرتفع عدد الحالات التي تعافت إلى 99 حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
723

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، شفاء ست حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بواقع خمسة مواطنين ومقيم واحد؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 99 حالة.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية قال الشيخ باسل الصباح: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,884
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,854
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,567
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,905

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة