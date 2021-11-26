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رومارينهو اتحادياً حتى 2024

أعلن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، اليوم الجمعة، تمديد عقد مهاجم الفريق المحترف البرازيلي رومارينهو حتى 2024.

ونشر نادي الاتحاد في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة جاء فيها: "رومارينيو اتحادياً حتى 2024".

وانضم رومارينيو إلى الاتحاد في أغسطس 2018 بعقد يمتد لموسمين قادماً من الجزيرة الإماراتي، وبعدها جددت الإدارة معه لموسمين آخرين، وسيكون هذا هو العقد الثالث له مع الفريق.

يشار إلى أن البرازيلي رومارينيو أصبح الهداف التاريخي لمحترفي نادي الاتحاد في مسابقة الدوري السعودي بعدما سجل ثنائية في مرمى الفتح ضمن الجولة الـ11 من دوري المحترفين، رافعاً رصيده إلى 45 هدفاً متجاوزاً مواطنه البرازيلي سيرجيو ريكاردو.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رومارينهو اتحادياً حتى 2024
سبق

أعلن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، اليوم الجمعة، تمديد عقد مهاجم الفريق المحترف البرازيلي رومارينهو حتى 2024.

ونشر نادي الاتحاد في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة جاء فيها: "رومارينيو اتحادياً حتى 2024".

وانضم رومارينيو إلى الاتحاد في أغسطس 2018 بعقد يمتد لموسمين قادماً من الجزيرة الإماراتي، وبعدها جددت الإدارة معه لموسمين آخرين، وسيكون هذا هو العقد الثالث له مع الفريق.

يشار إلى أن البرازيلي رومارينيو أصبح الهداف التاريخي لمحترفي نادي الاتحاد في مسابقة الدوري السعودي بعدما سجل ثنائية في مرمى الفتح ضمن الجولة الـ11 من دوري المحترفين، رافعاً رصيده إلى 45 هدفاً متجاوزاً مواطنه البرازيلي سيرجيو ريكاردو.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
07:35 PM

رومارينهو اتحادياً حتى 2024

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، اليوم الجمعة، تمديد عقد مهاجم الفريق المحترف البرازيلي رومارينهو حتى 2024.

ونشر نادي الاتحاد في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة جاء فيها: "رومارينيو اتحادياً حتى 2024".

وانضم رومارينيو إلى الاتحاد في أغسطس 2018 بعقد يمتد لموسمين قادماً من الجزيرة الإماراتي، وبعدها جددت الإدارة معه لموسمين آخرين، وسيكون هذا هو العقد الثالث له مع الفريق.

يشار إلى أن البرازيلي رومارينيو أصبح الهداف التاريخي لمحترفي نادي الاتحاد في مسابقة الدوري السعودي بعدما سجل ثنائية في مرمى الفتح ضمن الجولة الـ11 من دوري المحترفين، رافعاً رصيده إلى 45 هدفاً متجاوزاً مواطنه البرازيلي سيرجيو ريكاردو.

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