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"ريف" يحذِّر من حسابات مشبوهة تدعي تقديم خدمات التسجيل في البرنامج

تتضمن اطلاعًا على معلومات خصوصية وأخذ أموال مقابل خدمات مجانية

حذَّر البرنامج الحكومي المخصص لدعم المنتجين الزراعيين "ريف" من الحسابات التي تدعي تقديم خدمات التسجيل في البرنامج، مشيرًا إلى أنها تنطوي على اطلاع على معلومات خصوصية، وأخذ مبالغ مالية مقابل خدمات مجانية.

وأكد البرنامج استعداد مركز الاتصال 19930 لتقديم خدمات الشرح والمساعدة على التسجيل خلال أوقات عمله، التي تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة مساء.

وأضاف: "التسجيل عن طريق مركز الاتصال 19930. أُحذِّر من الحسابات المشبوهة.. وسجِّل بنفسك".

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"ريف" يحذِّر من حسابات مشبوهة تدعي تقديم خدمات التسجيل في البرنامج
سبق

حذَّر البرنامج الحكومي المخصص لدعم المنتجين الزراعيين "ريف" من الحسابات التي تدعي تقديم خدمات التسجيل في البرنامج، مشيرًا إلى أنها تنطوي على اطلاع على معلومات خصوصية، وأخذ مبالغ مالية مقابل خدمات مجانية.

وأكد البرنامج استعداد مركز الاتصال 19930 لتقديم خدمات الشرح والمساعدة على التسجيل خلال أوقات عمله، التي تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة مساء.

وأضاف: "التسجيل عن طريق مركز الاتصال 19930. أُحذِّر من الحسابات المشبوهة.. وسجِّل بنفسك".

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
01:25 AM

"ريف" يحذِّر من حسابات مشبوهة تدعي تقديم خدمات التسجيل في البرنامج

تتضمن اطلاعًا على معلومات خصوصية وأخذ أموال مقابل خدمات مجانية

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
0
1,630

حذَّر البرنامج الحكومي المخصص لدعم المنتجين الزراعيين "ريف" من الحسابات التي تدعي تقديم خدمات التسجيل في البرنامج، مشيرًا إلى أنها تنطوي على اطلاع على معلومات خصوصية، وأخذ مبالغ مالية مقابل خدمات مجانية.

وأكد البرنامج استعداد مركز الاتصال 19930 لتقديم خدمات الشرح والمساعدة على التسجيل خلال أوقات عمله، التي تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة مساء.

وأضاف: "التسجيل عن طريق مركز الاتصال 19930. أُحذِّر من الحسابات المشبوهة.. وسجِّل بنفسك".

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