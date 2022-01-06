فيديو مروع.. شاهد ما فعلته جاموسة هاربة في مطعم الدجاج

كان صاحب مطعم ومساعده يشربان الشاي ويطالعان جوالاتهما، في مدينة تايتشو شرقي الصين، وفجأة اقتحمت جاموسة إفريقية المكان.. تحرك المساعد بسرعة إلى الخلف؛ لكن الوقت لم يسعف صاحب المطعم.

وحسب موقع "سي إن هوبي" الصيني؛ وقع الحادث مساء يوم 31 ديسمبر الماضي، في مطعم للدجاج المشوي في مدينة تايتشو بمحافظة جيانغسو شرقي الصين.

ويُظهر فيديو التقطته كاميرا المراقبة في المطعم، رجلين يشربان الشاي وينظران في هواتفهما.. وفجأة تظهر جاموسة بالخارج من خلف زجاج المطعم والمدخل البلاستيكي، وبسرعة تمر عبر الباب البلاستيكي وتتجه مباشرة نحو صاحب المطعم فتضربه بقرنيها، ليطير في الهواء ويخرج من الإطار تمامًا فلا نسمع إلا صوت الارتطام.

وتظهر الجاموسة مرة أخرى؛ لكن الرجل ومساعده كانا قد اختفيا تمامًا، وتدخل الجاموسة قاعة جانبية، وتخرج وهي تدفع الكراسي على الأرض، وتدور في المكان ناظرة نحو باب الخروج قبل أن تغادر كما جاءت.

ونقل الموقع الإخباري عن الشرطة المحلية: أن الرجل أصيب بجرح في ساقه، وتم نقله إلى المستشفى؛ حيث خضع للعلاج؛ بينما فرت الجاموسة من المكان.

وعن سبب هروب الجاموسة، ذكر شهود عيان، أن صاحب مطعم للحوم في الجوار، جلب الجاموسة من أجل ذبحها؛ لكن الجاموسة هربت من العمال أثناء إخراجها من السيارة، وبعدها دخلت مطعم الدجاج؛ حيث وقع الحادث.