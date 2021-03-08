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وزير الصحة يدشّن "منصة السجلات الصحية الوطنية"

تهدف إلى تحديد أنماط الإصابة بالأمراض في المملكة

دشّن وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم، "منصة السجلات الصحية الوطنية".

وتهدف المنصة إلى تحديد أنماط الإصابة بالأمراض في المملكة، وطرق العلاج ونتائجها المقارنة بين مقدمي الرعاية الصحية، وتعزيز الرعاية الصحية باستخدام بيانات السجلات في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة وكفاءتها ونتائج الرعاية بما يتوافق مع تطلعات المرضى، بالإضافة إلى استخدام بيانات السجلات في التخطيط للرعاية الصحية في المملكة.

وأوضح الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي أن منصة السجلات الصحية الوطنية تم تخصيصها لأغلب الأمراض المنتشرة وذات الأولوية والمؤثرة على النظام الصحي، والتي ستُسهم بإذن الله في اقتراح الخطط والاستراتيجيات الصحية، وإنشاء البرامج الوقائية والعلاجية لتحسين نوعية وكفاءة وجودة الرعاية الصحية وتقييم الوضع الصحي الراهن، وتقديم المزيد من الرعاية لرفع مستوى الصحة العامة.

وأشار "العازمي" إلى أن "استراتيجية السجلات الصحية الوطنية" أعدها المجلس ممثلاً بالمركز الوطني للمعلومات الصحية بالاستعانة بجهة استشارية ذات خبرة في مجال السجلات الصحية، بحيث يتم تحليل الوضع الراهن للإدارة والسجلات الصحية بالمملكة، وتقديم أفضل الحلول بناءً على الأسس العلمية والتجارب المتميزة في الدول المتقدمة في هذا المجال.

يُذكر أن السجلات الصحية الوطنية تُعد مصدراً مهماً لجمع البيانات عن الأمراض من مختلف الجهات الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص، مما يُسهم في توفير قاعدة بيانات وطنية دقيقة متكاملة تُعنى برصد وإحصاء الأمراض الأكثر شيوعاً في المملكة، وتوضيح مدى انتشار المشاكل الصحية في المجتمع، وتحدد عوامل الخطر المحتملة، واقتراح الخطط والتدابير العلاجية والوقائية والتطويرية، وإصدار تقارير إحصائية دقيقة توضح أنماط الحالات المرضية وتوزيعها في المملكة، بالإضافة إلى دعم وتطوير الأبحاث والدراسات العلمية والوبائية.

وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة يدشّن "منصة السجلات الصحية الوطنية"
سبق

دشّن وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم، "منصة السجلات الصحية الوطنية".

وتهدف المنصة إلى تحديد أنماط الإصابة بالأمراض في المملكة، وطرق العلاج ونتائجها المقارنة بين مقدمي الرعاية الصحية، وتعزيز الرعاية الصحية باستخدام بيانات السجلات في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة وكفاءتها ونتائج الرعاية بما يتوافق مع تطلعات المرضى، بالإضافة إلى استخدام بيانات السجلات في التخطيط للرعاية الصحية في المملكة.

وأوضح الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي أن منصة السجلات الصحية الوطنية تم تخصيصها لأغلب الأمراض المنتشرة وذات الأولوية والمؤثرة على النظام الصحي، والتي ستُسهم بإذن الله في اقتراح الخطط والاستراتيجيات الصحية، وإنشاء البرامج الوقائية والعلاجية لتحسين نوعية وكفاءة وجودة الرعاية الصحية وتقييم الوضع الصحي الراهن، وتقديم المزيد من الرعاية لرفع مستوى الصحة العامة.

وأشار "العازمي" إلى أن "استراتيجية السجلات الصحية الوطنية" أعدها المجلس ممثلاً بالمركز الوطني للمعلومات الصحية بالاستعانة بجهة استشارية ذات خبرة في مجال السجلات الصحية، بحيث يتم تحليل الوضع الراهن للإدارة والسجلات الصحية بالمملكة، وتقديم أفضل الحلول بناءً على الأسس العلمية والتجارب المتميزة في الدول المتقدمة في هذا المجال.

يُذكر أن السجلات الصحية الوطنية تُعد مصدراً مهماً لجمع البيانات عن الأمراض من مختلف الجهات الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص، مما يُسهم في توفير قاعدة بيانات وطنية دقيقة متكاملة تُعنى برصد وإحصاء الأمراض الأكثر شيوعاً في المملكة، وتوضيح مدى انتشار المشاكل الصحية في المجتمع، وتحدد عوامل الخطر المحتملة، واقتراح الخطط والتدابير العلاجية والوقائية والتطويرية، وإصدار تقارير إحصائية دقيقة توضح أنماط الحالات المرضية وتوزيعها في المملكة، بالإضافة إلى دعم وتطوير الأبحاث والدراسات العلمية والوبائية.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
04:01 PM
اخر تعديل
08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
08:09 PM

وزير الصحة يدشّن "منصة السجلات الصحية الوطنية"

تهدف إلى تحديد أنماط الإصابة بالأمراض في المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشّن وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم، "منصة السجلات الصحية الوطنية".

وتهدف المنصة إلى تحديد أنماط الإصابة بالأمراض في المملكة، وطرق العلاج ونتائجها المقارنة بين مقدمي الرعاية الصحية، وتعزيز الرعاية الصحية باستخدام بيانات السجلات في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة وكفاءتها ونتائج الرعاية بما يتوافق مع تطلعات المرضى، بالإضافة إلى استخدام بيانات السجلات في التخطيط للرعاية الصحية في المملكة.

وأوضح الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي أن منصة السجلات الصحية الوطنية تم تخصيصها لأغلب الأمراض المنتشرة وذات الأولوية والمؤثرة على النظام الصحي، والتي ستُسهم بإذن الله في اقتراح الخطط والاستراتيجيات الصحية، وإنشاء البرامج الوقائية والعلاجية لتحسين نوعية وكفاءة وجودة الرعاية الصحية وتقييم الوضع الصحي الراهن، وتقديم المزيد من الرعاية لرفع مستوى الصحة العامة.

وأشار "العازمي" إلى أن "استراتيجية السجلات الصحية الوطنية" أعدها المجلس ممثلاً بالمركز الوطني للمعلومات الصحية بالاستعانة بجهة استشارية ذات خبرة في مجال السجلات الصحية، بحيث يتم تحليل الوضع الراهن للإدارة والسجلات الصحية بالمملكة، وتقديم أفضل الحلول بناءً على الأسس العلمية والتجارب المتميزة في الدول المتقدمة في هذا المجال.

يُذكر أن السجلات الصحية الوطنية تُعد مصدراً مهماً لجمع البيانات عن الأمراض من مختلف الجهات الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص، مما يُسهم في توفير قاعدة بيانات وطنية دقيقة متكاملة تُعنى برصد وإحصاء الأمراض الأكثر شيوعاً في المملكة، وتوضيح مدى انتشار المشاكل الصحية في المجتمع، وتحدد عوامل الخطر المحتملة، واقتراح الخطط والتدابير العلاجية والوقائية والتطويرية، وإصدار تقارير إحصائية دقيقة توضح أنماط الحالات المرضية وتوزيعها في المملكة، بالإضافة إلى دعم وتطوير الأبحاث والدراسات العلمية والوبائية.

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