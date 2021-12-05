تقنية جديدة على أندرويد توفر حماية فائقة لصورك الحساسة والخاصة

أطلقت شركة "جوجل" تقنية جديدة عبر نظام تشغيلها "أندرويد"، يمكنها أن توفر الحماية الفائقة لصورك الحساسة والخاصة، التي لا ترغب في أن تكون متاحة للمتطفلين.

وطرحت جوجل عبر تطبيقها للصور "جوجل فوتوز" تقنية المجلد المقفل، الذي يوفر الحماية الفائقة للصور الحساسة والخاصة؛ بحسب ما أورده موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص.

وكانت جوجل قد طرحت تلك التقنية في وقت سابق على هواتف "بيكسل" المختلفة، ولكنها مددتها حاليًا إلى كل الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد".

ويضمن "المجلد المقفل" أن تكون كل الصور ومقاطع الفيديو آمنة بصورة كبيرة؛ بحيث لن يتم مشاركة أي محتوى منها بأي من خوادم الشركة، كما أنه لن يسمح لأحد بدخول المجلد إلا بعد كتابة كلمات المرور المختلفة التي يحددها المستخدم بنفسه.

ووصل بالفعل لعدد من مستخدمي "جوجل فوتوز" عبر نظام "أندرويد"، رسائل تفيد بتفعيل تلك الميزة على أجهزتهم.

ويمكن الوصول لتلك الميزة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق "جوجل فوتوز".

- اضغط علامة التبويب "المكتبة".

- اضغط على أيقونة الأدوات المساعدة.

- مرر لأسفل حتى تصل إلى خيار "المجلد المقفل".

- افتحه واختر الطريقة التي ترغب بحماية المجلد بها.

- اختر الصور الحساسة والخاصة التي لا ترغب في أن تظهر لأي متطفل واحفظها بالمجلد.