صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح عدد من باحثي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة؛ نظير جهودهم ومشاركتهم الميدانية في الحد الجنوبي، وتميزهم في المجال الأمني، وهم:

منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لعدد من منسوبي مدينة التقنية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-20 صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح عدد من باحثي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة؛ نظير جهودهم ومشاركتهم الميدانية في الحد الجنوبي، وتميزهم في المجال الأمني، وهم: 1. الدكتور منصور بن سالم الحميميدي. 2. المهندس خالد بن أحمد اليوسف. 3. المهندس مازن بن محمد اليوسف. 4. ياسر بن عبدالله المطيري. 5. عبدالرحمن بن محمد بن رقيب. 6. علي بن أحمد آل صمع. 7. عبدالعزيز بن محمد بن رشود.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 06:42 PM

منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لعدد من منسوبي مدينة التقنية نظير جهودهم ومشاركتهم الميدانية في الحد الجنوبي وتميزهم في المجال الأمني





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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح عدد من باحثي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة؛ نظير جهودهم ومشاركتهم الميدانية في الحد الجنوبي، وتميزهم في المجال الأمني، وهم:

1. الدكتور منصور بن سالم الحميميدي.

2. المهندس خالد بن أحمد اليوسف.

3. المهندس مازن بن محمد اليوسف.

4. ياسر بن عبدالله المطيري.

5. عبدالرحمن بن محمد بن رقيب.

6. علي بن أحمد آل صمع.

7. عبدالعزيز بن محمد بن رشود.