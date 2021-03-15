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فرنسا تجدد دعوتها إلى إيجاد حل سياسي للنزاع السوري

"ماكرون" وعد بعدم التخلي عن الشعب

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجدداً، اليوم (الاثنين)، إلى إيجاد حلّ سياسي للنزاع في سوريا، الذي لا يزال من دون مخرج بعد مرور عشر سنوات على اندلاعه.

وقال "ماكرون" في تغريدة: "إلى الشعب السوري أريد أن أقول: لن نتخلى يوماً عن هذه المعركة".

وأضاف: "سنبقى إلى جانبه للاستجابة إلى حاجاته الإنسانية والدفاع عن القانون الدولي ومكافحة الإفلات من العقاب وإيجاد حلّ سياسي، الوحيد الممكن"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وفي غياب التقدم على المستوى السياسي، تسعى فرنسا جاهدةً إلى الحفاظ على العمل الإنساني لمساعدة الشعب السوري.

الرئيسية/ أخبار العالم

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فرنسا تجدد دعوتها إلى إيجاد حل سياسي للنزاع السوري
سبق

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجدداً، اليوم (الاثنين)، إلى إيجاد حلّ سياسي للنزاع في سوريا، الذي لا يزال من دون مخرج بعد مرور عشر سنوات على اندلاعه.

وقال "ماكرون" في تغريدة: "إلى الشعب السوري أريد أن أقول: لن نتخلى يوماً عن هذه المعركة".

وأضاف: "سنبقى إلى جانبه للاستجابة إلى حاجاته الإنسانية والدفاع عن القانون الدولي ومكافحة الإفلات من العقاب وإيجاد حلّ سياسي، الوحيد الممكن"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وفي غياب التقدم على المستوى السياسي، تسعى فرنسا جاهدةً إلى الحفاظ على العمل الإنساني لمساعدة الشعب السوري.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
05:49 PM

فرنسا تجدد دعوتها إلى إيجاد حل سياسي للنزاع السوري

"ماكرون" وعد بعدم التخلي عن الشعب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجدداً، اليوم (الاثنين)، إلى إيجاد حلّ سياسي للنزاع في سوريا، الذي لا يزال من دون مخرج بعد مرور عشر سنوات على اندلاعه.

وقال "ماكرون" في تغريدة: "إلى الشعب السوري أريد أن أقول: لن نتخلى يوماً عن هذه المعركة".

وأضاف: "سنبقى إلى جانبه للاستجابة إلى حاجاته الإنسانية والدفاع عن القانون الدولي ومكافحة الإفلات من العقاب وإيجاد حلّ سياسي، الوحيد الممكن"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وفي غياب التقدم على المستوى السياسي، تسعى فرنسا جاهدةً إلى الحفاظ على العمل الإنساني لمساعدة الشعب السوري.

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