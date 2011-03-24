محافظ صامطة يدشن أسبوع البيئة 2021

تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا"

دشن محافظ صامطة، أحمد بن عبدالله زعلة، في مكتبه بالمحافظة، اليوم، أسبوع البيئة 2021، الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا".

جاء ذلك، بحضور مدير مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بأحد المسارحة، أحمد بن يحيى مسودي.

ويتخلل الأسبوع، العديد من الفعاليات التثقيفية البيئية بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

وأشاد محافظ صامطة، خلال التدشين بالدور اللافت لمكتب البيئة والمياه والزراعة بأحد المسارحة، في سبيل تعزيز مفهوم المحافظة على البيئة على مختلف الأصعدة.

وأشاد بروح الانسجام الذي يجده من باقي القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ مثل هذه البرامج والأنشطة التوعوية ذات الرسالة القيمة المعززة للسلوكيات السليمة في أهمية المحافظة على ثرواتنا الطبيعية ومكتسباتنا الحضارية في هذه البلاد الغالية.

ومن جانبه، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بأحد المسارحة، أن المكتب أعد برامج لتفعيل هذا الأسبوع على جميع الأصعدة الميدانية والإعلامية.

إضافة إلى رسائل التثقيف والتوعية الموجهة لجميع فئات المجتمع، بالمشاركة مع الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة.

وقدم شكره لمحافظ صامطة، لتدشينه أسبوع البيئة، الأمر الذي يدل على تعاونه واهتمامه ومتابعته الدائمة لكل الأنشطة والفعاليات.