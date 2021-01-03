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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

بواقع رحلتين أسبوعياً.. "السعودية" تبدأ تشغيل رحلات نجران- الدمام

قالت: ضمن مساعيها الرامية لتعزيز الربط الجوي بين مناطق المملكة

أعلنت الخطوط السعودية عن تشغيل رحلاتها المجدولة بين محطتي نجران والدمام، ضمن مساعيها الرامية لتعزيز الربط الجوي بين مناطق المملكة، من خلال تسيير رحلاتها بين المنطقتين الجنوبية والشرقية بواقع رحلتين أسبوعياً يومي الأحد والأربعاء على متن طائرة إيرباص 320 الحديثة، والتي تحتوي على 80 مقعداً على درجة الضيافة و12 مقعداً على درجة الأعمال.

ومن المقرر أن يكون إقلاع الرحلات من مدينة الدمام باتجاه نجران في الساعة 06:45 صباحاً، والإقلاع من مدينة نجران باتجاه الدمام في الساعة 09:45 صباحاً، وستستغرق الرحلة في الاتجاه الواحد ساعة و55 دقيقة.

الجدير بالذكر أن الخطوط السعودية حازت الشهر الماضي على تصنيف الخمس نجوم من منظمة (APEX) غير الربحية، وذلك بالتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الناقل الوطني للمملكة. وعبر شبكتها الداخلية، وأسطولها العالمي، تحرص "السعودية" على تقديم أفضل الخدمات لضيوفها والتي تعكس قيم الأصالة وكرم الضيافة التي يتميز بها السعوديون، وتسهم في تجسيد الصورة المشرقة للمملكة، مستندة إلى أرقى معايير الرفاهية والصحة والسلامة.

الخطوط السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بواقع رحلتين أسبوعياً.. "السعودية" تبدأ تشغيل رحلات نجران- الدمام
سبق

أعلنت الخطوط السعودية عن تشغيل رحلاتها المجدولة بين محطتي نجران والدمام، ضمن مساعيها الرامية لتعزيز الربط الجوي بين مناطق المملكة، من خلال تسيير رحلاتها بين المنطقتين الجنوبية والشرقية بواقع رحلتين أسبوعياً يومي الأحد والأربعاء على متن طائرة إيرباص 320 الحديثة، والتي تحتوي على 80 مقعداً على درجة الضيافة و12 مقعداً على درجة الأعمال.

ومن المقرر أن يكون إقلاع الرحلات من مدينة الدمام باتجاه نجران في الساعة 06:45 صباحاً، والإقلاع من مدينة نجران باتجاه الدمام في الساعة 09:45 صباحاً، وستستغرق الرحلة في الاتجاه الواحد ساعة و55 دقيقة.

الجدير بالذكر أن الخطوط السعودية حازت الشهر الماضي على تصنيف الخمس نجوم من منظمة (APEX) غير الربحية، وذلك بالتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الناقل الوطني للمملكة. وعبر شبكتها الداخلية، وأسطولها العالمي، تحرص "السعودية" على تقديم أفضل الخدمات لضيوفها والتي تعكس قيم الأصالة وكرم الضيافة التي يتميز بها السعوديون، وتسهم في تجسيد الصورة المشرقة للمملكة، مستندة إلى أرقى معايير الرفاهية والصحة والسلامة.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
04:25 PM

بواقع رحلتين أسبوعياً.. "السعودية" تبدأ تشغيل رحلات نجران- الدمام

قالت: ضمن مساعيها الرامية لتعزيز الربط الجوي بين مناطق المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلنت الخطوط السعودية عن تشغيل رحلاتها المجدولة بين محطتي نجران والدمام، ضمن مساعيها الرامية لتعزيز الربط الجوي بين مناطق المملكة، من خلال تسيير رحلاتها بين المنطقتين الجنوبية والشرقية بواقع رحلتين أسبوعياً يومي الأحد والأربعاء على متن طائرة إيرباص 320 الحديثة، والتي تحتوي على 80 مقعداً على درجة الضيافة و12 مقعداً على درجة الأعمال.

ومن المقرر أن يكون إقلاع الرحلات من مدينة الدمام باتجاه نجران في الساعة 06:45 صباحاً، والإقلاع من مدينة نجران باتجاه الدمام في الساعة 09:45 صباحاً، وستستغرق الرحلة في الاتجاه الواحد ساعة و55 دقيقة.

الجدير بالذكر أن الخطوط السعودية حازت الشهر الماضي على تصنيف الخمس نجوم من منظمة (APEX) غير الربحية، وذلك بالتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الناقل الوطني للمملكة. وعبر شبكتها الداخلية، وأسطولها العالمي، تحرص "السعودية" على تقديم أفضل الخدمات لضيوفها والتي تعكس قيم الأصالة وكرم الضيافة التي يتميز بها السعوديون، وتسهم في تجسيد الصورة المشرقة للمملكة، مستندة إلى أرقى معايير الرفاهية والصحة والسلامة.

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