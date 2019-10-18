شاهد .. مدني الحدود الشمالية ينقذ محتجزاً داخل ركام خلاطة أسمنت

نجحت فرق الدفاع المدني في الحدود الشمالية، بتوفيق الله بإنقاذ شخص احتجز داخل ركام خلاطة أسمنت بعد تعرضها لحادث انقلاب.

وتفصيلاً أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن الأسمر العنزي بأنه وفي تمام الساعة 17:12 من مساء اليوم الجمعة الموافق 19-2-1441هـ وقع حادث شرق حزم الجلاميد، وكان الحادث عبارة عن انقلاب شاحنة (خلاطة أسمنت) نتج عنها احتجاز قائدها بداخلها وتمكنت فرق الإنقاذ من إخراجه ولله الحمد بصحة جيدة وجرى نقله عن طريق الهلال الأحمر.