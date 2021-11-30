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تحت رعاية خادم الحرمين.. نادي سباقات الخيل يقيم حفل "كأس الوفاء" السبت القادم

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يقيم نادي سباقات الخيل السبت الموافق 4/ 12/ 2021م حفل كأس الأمير محمد بن سعود الكبير "كأس الوفاء" المصنف ضمن كؤوس الفئة الثانية في الميدان السعودي المخصص لخيل السنوات الأربع مفتوح الدرجات.

وأناب - أيده الله - الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، لحضور السباق، وتسليم الكأس للفائز. ويشارك في السباق نخبة من أقوى خيل هذه الفئة طمعًا في نيل شرف الفوز، والتتويج بالكأس الذي يحمل أهمية كبرى لدى الوسط الفروسي بجميع شرائحه.

ورفع الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم الذي تجده الفروسية، مؤكدًا أن رعاية هذه البطولة تُجسِّد الوفاء الذي تميَّزت به القيادة الرشيدة.

وينطلق سباق "كأس الوفاء" في الشوط التاسع على مسافة ألفَي متر، المخصص للإنتاج المحلي لجميع الدرجات (الفئة الثانية) من عمر أربع سنوات فأكثر، وتبلغ جائزته 500 ألف ريال.

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تحت رعاية خادم الحرمين.. نادي سباقات الخيل يقيم حفل "كأس الوفاء" السبت القادم
سبق

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يقيم نادي سباقات الخيل السبت الموافق 4/ 12/ 2021م حفل كأس الأمير محمد بن سعود الكبير "كأس الوفاء" المصنف ضمن كؤوس الفئة الثانية في الميدان السعودي المخصص لخيل السنوات الأربع مفتوح الدرجات.

وأناب - أيده الله - الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، لحضور السباق، وتسليم الكأس للفائز. ويشارك في السباق نخبة من أقوى خيل هذه الفئة طمعًا في نيل شرف الفوز، والتتويج بالكأس الذي يحمل أهمية كبرى لدى الوسط الفروسي بجميع شرائحه.

ورفع الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم الذي تجده الفروسية، مؤكدًا أن رعاية هذه البطولة تُجسِّد الوفاء الذي تميَّزت به القيادة الرشيدة.

وينطلق سباق "كأس الوفاء" في الشوط التاسع على مسافة ألفَي متر، المخصص للإنتاج المحلي لجميع الدرجات (الفئة الثانية) من عمر أربع سنوات فأكثر، وتبلغ جائزته 500 ألف ريال.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
09:34 PM

تحت رعاية خادم الحرمين.. نادي سباقات الخيل يقيم حفل "كأس الوفاء" السبت القادم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يقيم نادي سباقات الخيل السبت الموافق 4/ 12/ 2021م حفل كأس الأمير محمد بن سعود الكبير "كأس الوفاء" المصنف ضمن كؤوس الفئة الثانية في الميدان السعودي المخصص لخيل السنوات الأربع مفتوح الدرجات.

وأناب - أيده الله - الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، لحضور السباق، وتسليم الكأس للفائز. ويشارك في السباق نخبة من أقوى خيل هذه الفئة طمعًا في نيل شرف الفوز، والتتويج بالكأس الذي يحمل أهمية كبرى لدى الوسط الفروسي بجميع شرائحه.

ورفع الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم الذي تجده الفروسية، مؤكدًا أن رعاية هذه البطولة تُجسِّد الوفاء الذي تميَّزت به القيادة الرشيدة.

وينطلق سباق "كأس الوفاء" في الشوط التاسع على مسافة ألفَي متر، المخصص للإنتاج المحلي لجميع الدرجات (الفئة الثانية) من عمر أربع سنوات فأكثر، وتبلغ جائزته 500 ألف ريال.

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