محافظ بارق ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "الشهري"

استشهد بالحد الجنوبي وأقلته مروحية لمسقط رأسه

نقل محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي ، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة لأسرة وأقارب الشهيد العريف أحمد بن عبدالله علي آل الجحيني، أحد أبناء مركز ثلوث المنظر بمحافظة بارق ، الذي نال شرف الشهادة خلال أدائه واجبه الوطني على الحد الجنوبي.



وأكد محافظ بارق فخر واعتزاز القيادة الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، بالشهداء الأبطال الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن أرض الحرمين الشريفين من غدر المعتدين.



وأبلغ " البناوي" أسرة الشهيد تعازي ومواساة أمير منطقة عسير ، مؤكداً توجيهه برعاية أسر شهداء المنطقة رعاية كاملة مادياً ومعنوياً، داعياً الله أن يتقبله في منزلة الشهداء وأن يُسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والاحتساب.



وكان محافظ بارق في مقدمة مستقبلي جثمان الشهيد أحمد الشهري صباح اليوم لدى وصول المروحية المُقلة للجثمان إلى الساحة الشعبية بمحافظة بارق.