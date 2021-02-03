إغلاق 18 منشأة وتغريم أكثر من 30 أخرى لمخالفتها الاحترازات بالطائف

خلال 113 جولة رقابية نفَّذتها أمانة المحافظة تطبيقًا لتوجيه وزير البلديات

نفّذت أمانة محافظة الطائف ممثلة في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أكثر من 113 جولة رقابية على المنشآت التجارية أمس الثلاثاء؛ وذلك تماشيًا مع توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتفصيلاً، علمت "سبق" أنه تم من خلال هذه الجولات التي يتابعها أمين محافظة الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل، إغلاق 18 منشأة لم تطبِّق الإجراءات الاحترازية، وكذلك تم فرض الغرامات المالية على أكثر من 30 منشأة لمخالفتها.

وتواصل الأمانة جولاتها على المنشآت، وترصد مدى تطبيقها الإجراءات الاحترازية كافة منعًا لتفشي فيروس كورونا.