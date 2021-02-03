النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
للقادمين من 20 دولة بدءًا من الساعة الـ9 مساء يوم الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ

"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا

إغلاق 18 منشأة وتغريم أكثر من 30 أخرى لمخالفتها الاحترازات بالطائف

خلال 113 جولة رقابية نفَّذتها أمانة المحافظة تطبيقًا لتوجيه وزير البلديات

نفّذت أمانة محافظة الطائف ممثلة في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أكثر من 113 جولة رقابية على المنشآت التجارية أمس الثلاثاء؛ وذلك تماشيًا مع توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتفصيلاً، علمت "سبق" أنه تم من خلال هذه الجولات التي يتابعها أمين محافظة الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل، إغلاق 18 منشأة لم تطبِّق الإجراءات الاحترازية، وكذلك تم فرض الغرامات المالية على أكثر من 30 منشأة لمخالفتها.

وتواصل الأمانة جولاتها على المنشآت، وترصد مدى تطبيقها الإجراءات الاحترازية كافة منعًا لتفشي فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
إغلاق 18 منشأة وتغريم أكثر من 30 أخرى لمخالفتها الاحترازات بالطائف
سبق

نفّذت أمانة محافظة الطائف ممثلة في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أكثر من 113 جولة رقابية على المنشآت التجارية أمس الثلاثاء؛ وذلك تماشيًا مع توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتفصيلاً، علمت "سبق" أنه تم من خلال هذه الجولات التي يتابعها أمين محافظة الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل، إغلاق 18 منشأة لم تطبِّق الإجراءات الاحترازية، وكذلك تم فرض الغرامات المالية على أكثر من 30 منشأة لمخالفتها.

وتواصل الأمانة جولاتها على المنشآت، وترصد مدى تطبيقها الإجراءات الاحترازية كافة منعًا لتفشي فيروس كورونا.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
12:49 AM

إغلاق 18 منشأة وتغريم أكثر من 30 أخرى لمخالفتها الاحترازات بالطائف

خلال 113 جولة رقابية نفَّذتها أمانة المحافظة تطبيقًا لتوجيه وزير البلديات

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
203

نفّذت أمانة محافظة الطائف ممثلة في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أكثر من 113 جولة رقابية على المنشآت التجارية أمس الثلاثاء؛ وذلك تماشيًا مع توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتفصيلاً، علمت "سبق" أنه تم من خلال هذه الجولات التي يتابعها أمين محافظة الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل، إغلاق 18 منشأة لم تطبِّق الإجراءات الاحترازية، وكذلك تم فرض الغرامات المالية على أكثر من 30 منشأة لمخالفتها.

وتواصل الأمانة جولاتها على المنشآت، وترصد مدى تطبيقها الإجراءات الاحترازية كافة منعًا لتفشي فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,764
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,282
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,314
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,157

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة