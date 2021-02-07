"أمير الشمالية" يوجّه بإيقاف جميع الفعاليات والمناشط بالمنطقة

من أبرزها مهرجان الصقور بطريف

وجَّه ⁧‫أمير منطقة الحدود الشمالية ⁧‫الأمير فيصل بن خالد بن سلطان‬⁩، بتأجيل مهرجان الصقور بمحافظة ⁧‫ طريف‬⁩ وغيره من الفعاليات والأنشطة ذات الطابع الجماهيري حتى إشعار آخر.

وأكد أمير المنطقة أن هذا الإجراء يأتي ضمن الخطوات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية التي وجّهت بها القيادة - أيدها الله - في المهرجانات والمحافل العامة، وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.