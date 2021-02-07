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"أمير الشمالية" يوجّه بإيقاف جميع الفعاليات والمناشط بالمنطقة

من أبرزها مهرجان الصقور بطريف

وجَّه ⁧‫أمير منطقة الحدود الشمالية ⁧‫الأمير فيصل بن خالد بن سلطان‬⁩، بتأجيل مهرجان الصقور بمحافظة ⁧‫ طريف‬⁩ وغيره من الفعاليات والأنشطة ذات الطابع الجماهيري حتى إشعار آخر.

وأكد أمير المنطقة أن هذا الإجراء يأتي ضمن الخطوات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية التي وجّهت بها القيادة - أيدها الله - في المهرجانات والمحافل العامة، وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمير الشمالية" يوجّه بإيقاف جميع الفعاليات والمناشط بالمنطقة
سبق

وجَّه ⁧‫أمير منطقة الحدود الشمالية ⁧‫الأمير فيصل بن خالد بن سلطان‬⁩، بتأجيل مهرجان الصقور بمحافظة ⁧‫ طريف‬⁩ وغيره من الفعاليات والأنشطة ذات الطابع الجماهيري حتى إشعار آخر.

وأكد أمير المنطقة أن هذا الإجراء يأتي ضمن الخطوات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية التي وجّهت بها القيادة - أيدها الله - في المهرجانات والمحافل العامة، وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
04:29 PM

"أمير الشمالية" يوجّه بإيقاف جميع الفعاليات والمناشط بالمنطقة

من أبرزها مهرجان الصقور بطريف

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بندر الدغمي - عرعر
0
242

وجَّه ⁧‫أمير منطقة الحدود الشمالية ⁧‫الأمير فيصل بن خالد بن سلطان‬⁩، بتأجيل مهرجان الصقور بمحافظة ⁧‫ طريف‬⁩ وغيره من الفعاليات والأنشطة ذات الطابع الجماهيري حتى إشعار آخر.

وأكد أمير المنطقة أن هذا الإجراء يأتي ضمن الخطوات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية التي وجّهت بها القيادة - أيدها الله - في المهرجانات والمحافل العامة، وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

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