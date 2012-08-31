هكذا بدت بـ"الأحمر".. روايات أجنبية قبل 120 عامًا تشهد لـ"حلوة الجوف"

"الأفضل في جزيرة العرب وذو نكهة ممتازة.. هو شديد الحلاوة واللزوجة"

تُعَد "حلوة الجوف" من أشهر النخيل بمنطقة الجوف؛ إذ يفضل الأهالي أكلها على مراحلها المتعددة منذ تحولها إلى اللون الأحمر، ويسمى بـ"البسر" ثم "مناصيف" أو "منقد" ثم مكنوز.

وامتدح عدد من الرحالة والمستشرقين "تمر حلوة الجوف"، أثناء زيارتهم لها؛ إذ قال "جورج أوغست والن" الذي زار الجوف عام 1845م: "إن تمور الجوف من أحسن الأصناف، ويَفْضُل طعمه طعم تمور البصرة وبغداد، وكانت هي وجبتي الأساسية خلال إقامتي بالجوف".

بينما قالت السيدة "آن بلنت" أثناء زيارتها للجوف عام 1879م: "أهل الجوف يكادون يعيشون كليةً على التمر، وهو الأفضل في جزيرة العرب، وذو نكهة ممتازة، وهو شديد الحلاوة واللزوجة".

وقال جوليوس أويتينغ 1883م: "تمور الجوف عندما تكون طازجة، ولونها أحمر لها طعم لذيذ بشكل نادر، وعند النضوج التام تبدو وكأن العسل يسيل منها".

بينما أعجب الرحالة "ألويس موسيل" عام 1909م، بـ"حلوة الجوف" وقال: "تتعدد أنواع التمور بالجوف، وأفضلها الحلوة ذات اللون الأسود، والتي تُخلط مع مسحوق "السمح"؛ حيث يمتص السمح عصارة التمر، وتسمى تلك الخلطة بـ"البكيلة"؛ فيما ذكر "إس.إس بتلر" حينما زار الجوف عام 1908م، أن "في الجوف يعتز الناس بالنخيل؛ لأن تمرها كبير ولذيذ الطعم، ومشهور بأنه أطيب تمر في شمال الجزيرة العربية".

ورصدت "سبق" صورًا لنخيل حلوة الجوف، وتزين طلعها باللون الأحمر، والتي تستعد خلال الأيام القادمة لموسم الصرام.