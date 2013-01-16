التفاصيل الكاملة لأيقونة "HONOR" السحرية القابلة للطي – الأنحف على الإطلاق

أطلقت العلامة التجارية الرائدة في عالم الهواتف الذكية "HONOR" أول هواتفها القابلة للطي، والذي تصفه بأنه سيكون بمثابة تحد لكافة منافسيها، والذي يتميز بأنه استثنائي ومختلف عن باقي الهواتف القابلة للطي المتاحة في الأسواق العالمية.

تعد "HONOR"، واحدة من أبرز العلامات التجارية الرائدة عالمية بمجال الأجهزة الذكية، بفضل إستراتيجيتها الطموحة، والتي تهدف لخلق منظومة جديدة، وتوفر التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة ‏في مجال البحث والتطوير لتمكين أي شخص في العالم من إنجاز الكثير في أقل وقت ممكن، سواء بالهواتف الذكية أو الحواسيب اللوحية والمحمولة والأجهزة القابلة للاتداء، ومؤخراً بالهواتف والأجهزة القابلة للطي، وهو ما منحها شهرة واسعة في وقت قصير، خاصة وأنها تمتاز بجانب الأجهزة المبتكرة بأنها تناسب جميع الميزانيات.

وأوضحت "HONOR" في المؤتمر الصحفي لإطلاق هاتف "هونر ماجيك في" (HONOR Magic V)، نظراً لأنه يتميز بتصميم رائد، وشاشة عرض ثورية وأداء ديناميكي فائق السرعة، بفضل معالج "سنابدراجون" الأحدث والأسرع عالمياً.

منافسة قوية

وقال جورج زهاو، المدير التنفيذي لشركة "هونر" في المؤتمر الصحفي إنه: قائلاً "يسعدنا إطلاق ‏HONOR Magic V، أول هواتفنا القابلة للطي مع شبكة الجيل الخامس، والذي يعكس خبرتنا في ‏المجال وقدرتنا على الابتكار في تصميم النظام إلى جانب التزامنا لتقديم أفضل تجربة للمستخدم".

وأردف بقوله "تمتلك هونر طموحات قوية لتصبح العلامة التجارية الأفضل، من حيث تقديم أفضل أداء للهواتف الذكية من فئة الهواتف ‏القابلة للطي الرائدة، ونحن على ثقة من أن أول هاتف رائد لدينا قابل للطي سينافس بقوة مقارنةً مع الأجهزة الحالية." ‏

تصميم متناسق

تم تصميم هاتف "هونر ماجيك في" القابل للطي، باستخدام تقنية مفصلية متطورة وهي الأنحف مقارنة بالمنتجات المماثلة في السوق.

كما يتميز الهاتف ‏بهيكل متناسق ورائد، حيث يوفر تجربة مستخدم فائقة، كما يخلق معياراً جديداً في تصميم الهواتف الذكية القابلة ‏للطي‎.‎

وتم تزويد الهاتف بشاشة لمسية من نوع "أوليد" منحنية بقياس 6.45 بوصة، ونسبة عرض إلى ارتفاع 21.3:9 وهو ما يميزه عن الأجهزة القابلة للطي في الأسواق العالمية.

شكل هاتف "هونر ماجيك في" الجديد يجعله ‎سهل ‏الاستخدام وعملي بشكل استثنائي، حيث تعمل الشاشة عند الطي، مثل الهاتف الذكي التقليدي، بدلاً من التصميم الطويل والضيق في الهواتف الأخرى.

وتم تجهيز هاتف‎ HONOR Magic V ‎بمفصلة مبتكرة، تعمل على تحويل الشاشة إلى شاشة عريضة للغاية بدون تجعد، ليصل قياس الشاشة عند التمدد إلى 7.9 بوصة توفر للمستخدمين تجربة غامرة شبيهة بالكمبيوتر اللوحي ومثالية لعرض المحتوى وتعدد المهام وزيادة ‏الإنتاجية أثناء العمل‎.‎

شاشة مميزة

تدعم شاشات هاتف ‎ HONOR Magic V ‎نطاق ألوان استثنائي، عريض من نوع "دي سي آي-بي 3" بنسبة 100%.

وتوفر تلك التقنية ما يصل إلى 1.07 مليار لون، وهو ما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بمجموعة واضعة من الألوان والمرئيات المذهلة بوضوح فائق وألوان نابضة ‏بالحياة.

ويبلغ معدل تحديث الشاشة عند الطي 90 هرتز، وعند التمدد 120 هرتز، لضمان حصول المستخدمين على تجربة ترفيهية غامرة ‏سواء أثناء مشاهدة الأفلام أو تصفح الويب أو اللعب.

ولأن شاشته استثنائية، يعد هاتف HONOR Magic V، وأول هاتف قابل للطي في العالم يحصل على شهادة "آي ماكس" التي تضمن أن دقة الشاشة فائقة الوضوح.

مواد قوية

تم تصنيع الهاتف من سبائك التيتانيوم، فائقة القوة، والتي تتمتع بقوة عالية، بالإضافة إلى معادن الزركونيوم السائلة وألياف ‏الكربون عالية القوة، التي تعمل على تقليل كثافة ووزن الهاتف، وهو ما يجعله هاتفا متوازنا عند إمساكه، ويوفر للمستخدمين الرائحة القصوى.

معالج خارق

دعمت "هونر" هاتفها الرائد الجديد بمعالج خاصة جديد كليا، وهو واحد من أحدث معالجات شركة "كوالكوم"، وه ومعالج "سنابدراجون 8" من الجيل الأول، والذي يدعم شبكات الجيل الخامس للاتصالات "5G".

وتتميز تلك المعالجات بأنها توفر أداء فائق السرعة، وقدرة على الحفاظ على طاقة البطارية.

ولزيادة قدرات الهاتف، دعمته بوحدة معالجة رسوميات أقوى بنسبة 30% من المعالجات السابقة، وهو ما يسرع قدرات الهاتف بصورة فائقة.

ويأتي هاتف ‏HONOR Magic V‏ بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

اتصال غير منقطع

ويوفر هاتف "هونر" القابل للطي الرائد، أيضا تجربة اتصال لا ينقطع لمستخدميه، بفضل تقنية "لينك تربو إكس" الجديدة، التي تسمح بالتبديل بين شبكات "واي فاي" والشبكات الخلوية بسهولة شديدة.

وتعمل كذلك أنظمة التبريد الذكية الموجودة بالهاتف المستخدم فيه مواد مثل الجرافية وأنظمة الإدارة الحرارية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، على الحفاظ على الهاتف باردا لأطول فترة ممكنة ما يمكنه من أداء كافة مهامه بكفاءة بالغة.

كاميرات ثورية

وأكملت "هونر" تلك المقطوعة الفريدة في هاتفها الأحدث، بتقديمها إمكانيات تصوير متميزة، بفضل كاميراتها الرباعية الثورية، المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وزودت "هونر" هاتف "هونر ماجيك في" بكاميرات رباعية خلفية بدقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 42 ميجابيكسل.

وتوفر كاميرات "هونر" الجديدة تجربة مميزة للتصوير بفضل أوضاعها الثلاثة المميزة "الوضع الليلي، والصورة مقربة"، وHDR".

ولكن ما يميز كاميرات "هونر أكثر، هو نظام "الصور التخيلية"، وهو نظام متقدم طورته "هونر" للتصوير المحسّن بالذكاء الاصطناعي، والذي يوفر في هاتف ‏HONOR Magic V‏ ‏أفضل تصوير محوسب متعدد الكاميرات في كل مرة، بغض النظر عن مكان وجودك أو ما تقوم بتصويره.‏

واجهة مستخدم جديدة

وما يدعم ذلك كله طبعا واجهة مستخدم "هونر ماجيك 6.0"، التي توفر تجربة استثنائية إلى أبعد حد.

وتقدم "هونر" فيتكل الواجهة، عدد من الميزات المحسّنة والمخصصة لتقديم تجربة حياة أذكى، خاصة وأنه مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي "محرك هونر"، و"ماجيك لايف"، وهو ما يجعل الشخص قادراً على الوعي بما هو يدور في السياق، ويقدم له التنبؤات المدعومة بالحسابات والرسوم البيانية المعرفية، على سبيل المثال، تذكيرات السفر مثل موعد تسجيل الدخول والتحديثات الخاصة ببوابة ‏الصعود، فيما سيقدم لك "ماجيك لايف"، مجموعة من السيناريوهات المختلفة مثل العمل المكتبي والدراسة والصحة واللياقة البدنية والخدمات الخاصة.

مهام متعددة وخصوصية فائقة

ويدعم كذلك هاتف HONOR Magic V ‎نظام التشغيل‎ ‎متعدد النوافذ يتيح تقسيم الشاشة إلى نوافذ متعددة، وتمكين ‏المستخدمين من الاستمتاع بأنواع مختلفة من المحتوى في نفس الوقت وتخصيصها وترتيبها وفقاً لأسلوبهم المفضل. بفضل ‏نظام الذكاء الاصطناعي الذكي، يكتشف‎ HONOR Magic V ‎تلقائياً المحتوى لنظام‎ ‎‏ النوافذ المتعددة ويوصي به بناءً على ‏الاستخدام، مما يوفر تجربة تخصيص وترفيه متطورة.‏

بجانب المهام الجديدة والمميزة، يقدم هاتف "هونر" طبقتين من الأمان المزدوج، التي توفر حماية فائقة لخصوصية المستخدمين، فبجانب طبقة حماية بصمات الأصابع وكلمات المرور التقليدية، هناك أيضا شريحة أمان مستقلة.

كما يتيمز الهاتف أيضا ببطارية ثنائية الدائرة، وبسعة تصل إلى 4750 ميللي أمبير في الساعة، وقدرة على الشحن السريع بقدرة 66 وات، التي تجعلها قادرة على شحن الهاتف بنسبة 55% خلال 15 دقيقة فقط.

ويتوفر هاتف ‏HONOR Magic V‏ بثلاثة ألوان رائعة وهي، الأسود والفضي الفضائي والبرتقالي، ولكن لم يتم الإعلان بعد عن سعر الهاتف، الذي سيتم إطلاقه في الصين قريباً.

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