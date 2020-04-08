جهود للقنصلية السعودية بنيويورك يوثّقها المواطن "الحازمي"

مقطع فيديو يحكي قصة إلغاء رحلة السعوديين من نيويورك للرياض

نشر المواطن الحسن الحازمي مقطع فيديو يحكي قصة إلغاء رحلة السعوديين المغادرة من نيويورك صوب الرياض بتاريخ ١٥ مارس الماضي، والتي كانت تحمل على متنها ١٦٠ مسافراً.



وفي ظرف ساعة واحدة جرى احتواء الموقف وإجلاءهم للفنادق عن طريق القنصلية السعودية، وشمل ذلك الوجبات وفتح قنوات تواصل مع موظفي القنصلية على مدار الساعة.



وبعد سبعة أيام تم نقلهم مرة أخرى بعد تزايد حالات كورونا لولاية نيوجرسي بشكلٍ سلسل ومرتب عكس العمل المؤسساتي الذي تعمل به القنصلية السعودية هناك بتوجيهات من القيادة الحكيمة التي لم تدخر جهداً عن رعاية المواطنين بالداخل والخارج منذ بداية أزمة جائحة كورونا.