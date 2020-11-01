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شاهد.. قميص اللاعب "الغامدي" فوق دكة احتياط نادي "الشباب"

بعد تعرضه لقطع في الرباط وغضروف الركبة

في مشهد لفت من تابع لقاء النصر والشباب ؛ التقطت كاميرات المباراة قميص اللاعب خالد الغامدي وهي ترفرف فوق دكة احتياط "الليوث"، في لمسة من إدارة الفريق عقب تعرضه لقطع كامل في الرباط وغضروف الركبة.

كما احتفل لاعب الشباب أحمد شراحيلي بقميص زميله "الغامدي" بعد تسجيله الهدف الأول للشباب في الدقيقة الـ55 من المباراة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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شاهد.. قميص اللاعب "الغامدي" فوق دكة احتياط نادي "الشباب"
سبق

في مشهد لفت من تابع لقاء النصر والشباب ؛ التقطت كاميرات المباراة قميص اللاعب خالد الغامدي وهي ترفرف فوق دكة احتياط "الليوث"، في لمسة من إدارة الفريق عقب تعرضه لقطع كامل في الرباط وغضروف الركبة.

كما احتفل لاعب الشباب أحمد شراحيلي بقميص زميله "الغامدي" بعد تسجيله الهدف الأول للشباب في الدقيقة الـ55 من المباراة.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
10:06 PM

شاهد.. قميص اللاعب "الغامدي" فوق دكة احتياط نادي "الشباب"

بعد تعرضه لقطع في الرباط وغضروف الركبة

A A A
عيسى الحربي - الرياض
1
2,018

في مشهد لفت من تابع لقاء النصر والشباب ؛ التقطت كاميرات المباراة قميص اللاعب خالد الغامدي وهي ترفرف فوق دكة احتياط "الليوث"، في لمسة من إدارة الفريق عقب تعرضه لقطع كامل في الرباط وغضروف الركبة.

كما احتفل لاعب الشباب أحمد شراحيلي بقميص زميله "الغامدي" بعد تسجيله الهدف الأول للشباب في الدقيقة الـ55 من المباراة.

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