النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

الهيئة السعودية للسياحة تُطلق "جائزة شتاء السعودية للتميز الإعلامي"

إحدى مبادرات موسم "الشتاء حولك" لرفع مستوى الاحترافية والإبداع

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة، المسؤول الرسمي للهوية الوطنية للسياحة "روح السعودية"، "جائزة شتاء السعودية للتميز الإعلامي"، وهي إحدى مبادرات موسم "الشتاء حولك"، وذلك لرفع مستوى الاحترافية والإبداع، وتعزيز الشراكة مع المبدعين والإعلاميين، بمجموع جوائز تصل إلى 250 ألف ريال، في خمسة مجالات متنوعة، وهي: "التقارير الصحافية، التقارير التلفزيونية، البرامج الإذاعية، الصور الفوتوغرافية، الأفلام القصيرة".

وأوضحت الهيئة أن الأهداف الرئيسة للجائزة تتمثل في رفع مستوى الاحترافية في تقديم المواد الإعلامية، والتشجيع على الإبداع والابتكار في الترويج للسياحة السعودية، وتعزيز الشراكة مع الإعلام لتحقيق أهداف الموسم، ضمن آلية تشمل اعتماد فائزين اثنين من كل مجال، ولجنة مختصة للتقييم، ويمكن للراغبين في المشاركة إرسال أعمالهم وإبداعاتهم عبر البريد الإلكتروني media.award@sta.gov.sa وسيكون 10 أبريل 2021 آخر موعد لقبول المشاركات، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في حساب الهيئة السعودية للسياحة على تويتر (SaudiTourism@) 16 مايو 2021.

ووضعت لجنة الجائزة عدداً من المعايير المهنية لـ"جائزة شتاء السعودية للتميز الإعلامي"، منها: تضمين الرسائل الإعلامية الخاصة بالموسم من خلال الأعمال الإعلامية المقدمة، وإبراز الجهد الاستقصائي المعلوماتي، وإظهار جماليات الوجهات والتجارب السياحية.

يُذكر أن الهيئة السعودية للسياحة أعلنت إطلاق موسم "جائزة شتاء السعودية للتميز الإعلامي" تحت شعار "الشتاء حولك"، وذلك خلال الفترة من 10 ديسمبر 2020 حتى نهاية مارس 2021، في أكثر من 17 وجهة سياحية حول المملكة، ويحتوي على أكثر من 300 تجربة وباقة سياحية يقدمها أكثر من 200 منشأة عاملة في القطاع السياحي، بهدف استمتاع العائلات والمجموعات والأفراد من المواطنين والمقيمين، وضيوف المملكة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي؛ بالأجواء الشتوية الرائعة والعروض والباقات والأنشطة والتجارب السياحية المميزة، واكتشاف ما تحويه مناطق المملكة من تنوع مناخي وبيئي، وعمق حضاري وثقافي وتاريخي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الهيئة السعودية للسياحة تُطلق "جائزة شتاء السعودية للتميز الإعلامي"
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة، المسؤول الرسمي للهوية الوطنية للسياحة "روح السعودية"، "جائزة شتاء السعودية للتميز الإعلامي"، وهي إحدى مبادرات موسم "الشتاء حولك"، وذلك لرفع مستوى الاحترافية والإبداع، وتعزيز الشراكة مع المبدعين والإعلاميين، بمجموع جوائز تصل إلى 250 ألف ريال، في خمسة مجالات متنوعة، وهي: "التقارير الصحافية، التقارير التلفزيونية، البرامج الإذاعية، الصور الفوتوغرافية، الأفلام القصيرة".

وأوضحت الهيئة أن الأهداف الرئيسة للجائزة تتمثل في رفع مستوى الاحترافية في تقديم المواد الإعلامية، والتشجيع على الإبداع والابتكار في الترويج للسياحة السعودية، وتعزيز الشراكة مع الإعلام لتحقيق أهداف الموسم، ضمن آلية تشمل اعتماد فائزين اثنين من كل مجال، ولجنة مختصة للتقييم، ويمكن للراغبين في المشاركة إرسال أعمالهم وإبداعاتهم عبر البريد الإلكتروني media.award@sta.gov.sa وسيكون 10 أبريل 2021 آخر موعد لقبول المشاركات، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في حساب الهيئة السعودية للسياحة على تويتر (SaudiTourism@) 16 مايو 2021.

ووضعت لجنة الجائزة عدداً من المعايير المهنية لـ"جائزة شتاء السعودية للتميز الإعلامي"، منها: تضمين الرسائل الإعلامية الخاصة بالموسم من خلال الأعمال الإعلامية المقدمة، وإبراز الجهد الاستقصائي المعلوماتي، وإظهار جماليات الوجهات والتجارب السياحية.

يُذكر أن الهيئة السعودية للسياحة أعلنت إطلاق موسم "جائزة شتاء السعودية للتميز الإعلامي" تحت شعار "الشتاء حولك"، وذلك خلال الفترة من 10 ديسمبر 2020 حتى نهاية مارس 2021، في أكثر من 17 وجهة سياحية حول المملكة، ويحتوي على أكثر من 300 تجربة وباقة سياحية يقدمها أكثر من 200 منشأة عاملة في القطاع السياحي، بهدف استمتاع العائلات والمجموعات والأفراد من المواطنين والمقيمين، وضيوف المملكة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي؛ بالأجواء الشتوية الرائعة والعروض والباقات والأنشطة والتجارب السياحية المميزة، واكتشاف ما تحويه مناطق المملكة من تنوع مناخي وبيئي، وعمق حضاري وثقافي وتاريخي.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
01:27 PM

الهيئة السعودية للسياحة تُطلق "جائزة شتاء السعودية للتميز الإعلامي"

إحدى مبادرات موسم "الشتاء حولك" لرفع مستوى الاحترافية والإبداع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
133

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة، المسؤول الرسمي للهوية الوطنية للسياحة "روح السعودية"، "جائزة شتاء السعودية للتميز الإعلامي"، وهي إحدى مبادرات موسم "الشتاء حولك"، وذلك لرفع مستوى الاحترافية والإبداع، وتعزيز الشراكة مع المبدعين والإعلاميين، بمجموع جوائز تصل إلى 250 ألف ريال، في خمسة مجالات متنوعة، وهي: "التقارير الصحافية، التقارير التلفزيونية، البرامج الإذاعية، الصور الفوتوغرافية، الأفلام القصيرة".

وأوضحت الهيئة أن الأهداف الرئيسة للجائزة تتمثل في رفع مستوى الاحترافية في تقديم المواد الإعلامية، والتشجيع على الإبداع والابتكار في الترويج للسياحة السعودية، وتعزيز الشراكة مع الإعلام لتحقيق أهداف الموسم، ضمن آلية تشمل اعتماد فائزين اثنين من كل مجال، ولجنة مختصة للتقييم، ويمكن للراغبين في المشاركة إرسال أعمالهم وإبداعاتهم عبر البريد الإلكتروني media.award@sta.gov.sa وسيكون 10 أبريل 2021 آخر موعد لقبول المشاركات، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في حساب الهيئة السعودية للسياحة على تويتر (SaudiTourism@) 16 مايو 2021.

ووضعت لجنة الجائزة عدداً من المعايير المهنية لـ"جائزة شتاء السعودية للتميز الإعلامي"، منها: تضمين الرسائل الإعلامية الخاصة بالموسم من خلال الأعمال الإعلامية المقدمة، وإبراز الجهد الاستقصائي المعلوماتي، وإظهار جماليات الوجهات والتجارب السياحية.

يُذكر أن الهيئة السعودية للسياحة أعلنت إطلاق موسم "جائزة شتاء السعودية للتميز الإعلامي" تحت شعار "الشتاء حولك"، وذلك خلال الفترة من 10 ديسمبر 2020 حتى نهاية مارس 2021، في أكثر من 17 وجهة سياحية حول المملكة، ويحتوي على أكثر من 300 تجربة وباقة سياحية يقدمها أكثر من 200 منشأة عاملة في القطاع السياحي، بهدف استمتاع العائلات والمجموعات والأفراد من المواطنين والمقيمين، وضيوف المملكة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي؛ بالأجواء الشتوية الرائعة والعروض والباقات والأنشطة والتجارب السياحية المميزة، واكتشاف ما تحويه مناطق المملكة من تنوع مناخي وبيئي، وعمق حضاري وثقافي وتاريخي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,064
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,848
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,369
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,547

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة