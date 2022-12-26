النيابة العامة: السجن والغرامة لكل من يستولي على مال الغير بالاحتيال والخداع

أكدت أنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

أوضحت النيابة العامة أن كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً لأي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، يعاقب بالسجن والغرامة.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "كل من ارتكب هذه الأفعال يعاقب بالسجن مدة تصل (٧) سنوات وغرامة تصل (٥) ملايين ريال".

وتابعت: "تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقاً لقرار معالي النائب العام رقم (١) تاريخ ١/١/ ١٤٤٢هـ".