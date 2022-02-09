تقرير دولي: سياحة الأعمال تجتاح الشرق الأوسط ونموها 32% هذا العام

المجلس العالمي للسفر

كشف تقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر عن ارتفاع معدل الإنفاق على سفر الأعمال في الشرق الأوسط بنسبة 32% هذا العام.



وأكدت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط الذي سيعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 9 إلى 12 مايو 2022؛ أن هذه البيانات الإيجابية توفر دفعة إضافية للترحيب مجددًا بمتخصصي رحلات الأعمال والسياحة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط؛ حيث بدأت الاقتصادات في جميع أنحاء العالم في تخفيف قيود السفر على الرغم من الاضطراب الناجم عن تفشي متحور أوميكرون"،

ولفتت كورتيس إلى توقع خبراء الطيران باستعادة قطاع سفر الأعمال عافيته وانتعاشته ليصل نحو مستويات ما قبل الجائحة".



وصنف التقرير منطقة الشرق الأوسط في المرتبة الأولى من حيث الإنفاق على السفر لأغراض العمل في عام 2021، بزيادة قدرها 49%، تليها أوروبا وأفريقيا "36%"، وآسيا والمحيط الهادئ "32%"، والأمريكيتان "14%". ووفقًا للتقرير، فستقود منطقة آسيا والمحيط الهادئ العالم في عام 2022 بنمو في الإنفاق بنسبة 41%، تليها الأمريكيتان بنسبة 35%، والشرق الأوسط 32%، وأوروبا بنسبة 28%، وأفريقيا بنسبة 23%.



وقد تم إعداد تقرير مجلس السفر والسياحة العالمي بالتعاون مع شركة كينساي.

ويعتمد على البحث والتحليل والمقابلات المتعمقة مع قادة أعمال السفر والسياحة لتمكين الشركات السياحية وشركات السفر من التحضير والاستعداد التام لسفر الشركات في مرحلة ما بعد الجائحة.



ستشمل أبرز فعاليات نسخة 2022 قمم الوجهات التي ستسلط الضوء على أسواق المصادر الرئيسية السعودية وروسيا والصين والهند، وانعقاد منتدى أرايفال دبي الذي يجتمع فيه أبرز المتخصصين في قطاع السفر والسياحة والضيافة من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الجيل القادم من الاتجاهات والابتكارات للأنشطة السياحية ضمن الوجهة الواحدة.



أما عن معرض سوق السفر العربي 2022 فسيتضمن مؤتمرات قمة مخصصة على المسرح العالمي سيتم تسليط الضوء فيها على قطاعات الطيران والفنادق والسياحة الرياضية وسياحة التجزئة، وندوة خاصة للاستثمار في قطاع الضيافة، كما ستشارك مرة أخرى رابطة سفر الأعمال العالمية المنظمة الرائدة في مجال سفر الأعمال وتجارة الاجتماعات في العالم في فعاليات معرض سوق السفر العربي؛ حيث ستقدم رابطة سفر الأعمال العالمية أحدث محتوى سفر للعمل والبحث والتعليم لدفع عجلة التعافي والانتعاش ودعم النمو في سفر الأعمال.