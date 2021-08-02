"الحج" تناقش إجراءات تسهيل قدوم المعتمرين من خارج المملكة

في ظل الظروف الاستثنائية للخروج بموسم عمرة آمن

ناقش نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، اليوم مع رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة، الآليات المتعلقة بأعمال العمرة.

كما تم الاتفاق على عديد من الإجراءات لتسهيل قدوم المعتمرين من خارج المملكة، في ظل الظروف الاستثنائية للخروج بموسم عمرة آمن.