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لمواجهة إصابات كورونا .."الوزراء الكويتي" يفرض حظر تجول جزئيًا ابتداءً من الأحد المقبل

يطبق لمدة 12 ساعة يوميًا ويُراجع القرار بعد إعادة تقييم الوضع الصحي بالبلاد

قرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي اليوم، فرض حظر التجول الجزئي ابتداءً من الأحد المقبل وحتى الثامن من إبريل المقبل يوميًا من الخامسة مساءً وحتى الخامسة صباحًا على أن يُراجع القرار بعد إعادة تقييم الوضع الصحي في البلاد.

يأتي ذلك في ظل ما تشهده الكويت من زيادة متسارعة في عدد الإصابات التي بلغت أرقامًا غير مسبوقة وازدياد في عدد الوفيات، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات فيها 497ر196 إصابةً و1105 حالات وفاة منذ بداية الجائحة.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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لمواجهة إصابات كورونا .."الوزراء الكويتي" يفرض حظر تجول جزئيًا ابتداءً من الأحد المقبل
سبق

قرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي اليوم، فرض حظر التجول الجزئي ابتداءً من الأحد المقبل وحتى الثامن من إبريل المقبل يوميًا من الخامسة مساءً وحتى الخامسة صباحًا على أن يُراجع القرار بعد إعادة تقييم الوضع الصحي في البلاد.

يأتي ذلك في ظل ما تشهده الكويت من زيادة متسارعة في عدد الإصابات التي بلغت أرقامًا غير مسبوقة وازدياد في عدد الوفيات، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات فيها 497ر196 إصابةً و1105 حالات وفاة منذ بداية الجائحة.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
10:33 PM

لمواجهة إصابات كورونا .."الوزراء الكويتي" يفرض حظر تجول جزئيًا ابتداءً من الأحد المقبل

يطبق لمدة 12 ساعة يوميًا ويُراجع القرار بعد إعادة تقييم الوضع الصحي بالبلاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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قرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي اليوم، فرض حظر التجول الجزئي ابتداءً من الأحد المقبل وحتى الثامن من إبريل المقبل يوميًا من الخامسة مساءً وحتى الخامسة صباحًا على أن يُراجع القرار بعد إعادة تقييم الوضع الصحي في البلاد.

يأتي ذلك في ظل ما تشهده الكويت من زيادة متسارعة في عدد الإصابات التي بلغت أرقامًا غير مسبوقة وازدياد في عدد الوفيات، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات فيها 497ر196 إصابةً و1105 حالات وفاة منذ بداية الجائحة.

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