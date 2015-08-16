النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالورود والهدايا .."أمن المنشآت" يستقبل طلائع الحجاج القادمين للمسجد النبوي

عبّروا عن تقديرهم لحكومة المملكة لما تقدمه من خدمات جليلة لضيوف الرحمن

استقبل منسوبو قوة أمن المنشآت بمنطقة المدينة المنورة، أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام القادمين من مكة المكرمة بعد أداء نسك الحج بكل يسر وسهولة.

وتفصيلاً، كان في استقبال الحجاج بالورود والهدايا عدد من منسوبي قوات أمن المنشآت العاملين بأمن وحماية قطار الحرمين، حيث هنؤوا الحجاج بأداء نسكهم وسط أجواء روحانية، ودعوا الله أن يتقبل حجهم ويعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين.

وعبّر عددٌ من الحجاج عن عظيم شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما يقدمونه من خدمات جليلة لضيوف بيت الله وزوار المسجد النبوي، ودعوا الله أن يحفظ قبلة المسلمين وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالورود والهدايا .."أمن المنشآت" يستقبل طلائع الحجاج القادمين للمسجد النبوي
سبق

استقبل منسوبو قوة أمن المنشآت بمنطقة المدينة المنورة، أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام القادمين من مكة المكرمة بعد أداء نسك الحج بكل يسر وسهولة.

وتفصيلاً، كان في استقبال الحجاج بالورود والهدايا عدد من منسوبي قوات أمن المنشآت العاملين بأمن وحماية قطار الحرمين، حيث هنؤوا الحجاج بأداء نسكهم وسط أجواء روحانية، ودعوا الله أن يتقبل حجهم ويعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين.

وعبّر عددٌ من الحجاج عن عظيم شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما يقدمونه من خدمات جليلة لضيوف بيت الله وزوار المسجد النبوي، ودعوا الله أن يحفظ قبلة المسلمين وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
12:40 AM

بالورود والهدايا .."أمن المنشآت" يستقبل طلائع الحجاج القادمين للمسجد النبوي

عبّروا عن تقديرهم لحكومة المملكة لما تقدمه من خدمات جليلة لضيوف الرحمن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
0
183

استقبل منسوبو قوة أمن المنشآت بمنطقة المدينة المنورة، أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام القادمين من مكة المكرمة بعد أداء نسك الحج بكل يسر وسهولة.

وتفصيلاً، كان في استقبال الحجاج بالورود والهدايا عدد من منسوبي قوات أمن المنشآت العاملين بأمن وحماية قطار الحرمين، حيث هنؤوا الحجاج بأداء نسكهم وسط أجواء روحانية، ودعوا الله أن يتقبل حجهم ويعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين.

وعبّر عددٌ من الحجاج عن عظيم شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما يقدمونه من خدمات جليلة لضيوف بيت الله وزوار المسجد النبوي، ودعوا الله أن يحفظ قبلة المسلمين وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,868
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,795
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,778
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,896

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة