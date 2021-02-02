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٥٠ مشاركة نوعية تفوز بمسابقة منصة مدرستي بتعليم صبيا

ساهمت بإظهار التجارب المتميزة وإثراء المحتوى بمواد احترافية

اعتمد مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، نتائج مسابقة مدرستي الرقمية بحضور رئيس مركز التميز وأعضاء اللجنة المركزية لتحكيم المسابقة.

واستعرض الدكتور خرمي عددًا من نماذج المسابقة واستمارات التحكيم؛ حيث بلغ عدد الفائزين 50؛ منهم 25 فائزًا و25 فائزة في مجالات: الإعلام والتثقيف، والتعليم، والتدريب.

وأشارت مديرة مركز التميز بالإدارة لولة آل سريع إلى أن منتجات المسابقة الخمسين الفائزة تنوعت ما بين تحقيقات صحفية، ومقاطع فيديو، وموشن جرافيك، وإنفوجرافيك، ومقاطع مسموعة، ومستندات عرض تشعبي، ورسائل إيجابية مؤثرة في مجالات المسابقة الثلاثة، وأن عدد المسجلين في المسابقة عمومًا 17.150 ألف مشارك ومشاركة، وعدد الأعمال التي رفعت من مكاتب التعليم بعد تحكيمها الأولي 400 منتجًا.

وقال مدير التعليم: إن مسابقة مدرستي كانت فرصة لإشراك المجتمع وإظهار التجارب المتميزة، وإثراء المحتوى بمواد احترافية وإبداعية من إنتاج الطلاب ومنسوبي التعليم والمهتمين وأفراد المجتمع.

وقدم الدكتور (خرمي) شكره لمركز التميز ولجنة التحكيم المركزية للمسابقة بالإدارة ولجان التحكيم الفرعية بمكاتب التعليم، على جهودهم التي امتدت خلال المسابقة، مؤكدًا حرص وزارة التعليم على استثمار المنتجات المتميزة في تطوير العملية التعليمية، وتوفير تطبيق إلكتروني لاستقبال مشاركات إدارات التعليم؛ للاستفادة منها في منصة مدرستي.

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٥٠ مشاركة نوعية تفوز بمسابقة منصة مدرستي بتعليم صبيا
سبق

اعتمد مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، نتائج مسابقة مدرستي الرقمية بحضور رئيس مركز التميز وأعضاء اللجنة المركزية لتحكيم المسابقة.

واستعرض الدكتور خرمي عددًا من نماذج المسابقة واستمارات التحكيم؛ حيث بلغ عدد الفائزين 50؛ منهم 25 فائزًا و25 فائزة في مجالات: الإعلام والتثقيف، والتعليم، والتدريب.

وأشارت مديرة مركز التميز بالإدارة لولة آل سريع إلى أن منتجات المسابقة الخمسين الفائزة تنوعت ما بين تحقيقات صحفية، ومقاطع فيديو، وموشن جرافيك، وإنفوجرافيك، ومقاطع مسموعة، ومستندات عرض تشعبي، ورسائل إيجابية مؤثرة في مجالات المسابقة الثلاثة، وأن عدد المسجلين في المسابقة عمومًا 17.150 ألف مشارك ومشاركة، وعدد الأعمال التي رفعت من مكاتب التعليم بعد تحكيمها الأولي 400 منتجًا.

وقال مدير التعليم: إن مسابقة مدرستي كانت فرصة لإشراك المجتمع وإظهار التجارب المتميزة، وإثراء المحتوى بمواد احترافية وإبداعية من إنتاج الطلاب ومنسوبي التعليم والمهتمين وأفراد المجتمع.

وقدم الدكتور (خرمي) شكره لمركز التميز ولجنة التحكيم المركزية للمسابقة بالإدارة ولجان التحكيم الفرعية بمكاتب التعليم، على جهودهم التي امتدت خلال المسابقة، مؤكدًا حرص وزارة التعليم على استثمار المنتجات المتميزة في تطوير العملية التعليمية، وتوفير تطبيق إلكتروني لاستقبال مشاركات إدارات التعليم؛ للاستفادة منها في منصة مدرستي.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
07:24 PM

٥٠ مشاركة نوعية تفوز بمسابقة منصة مدرستي بتعليم صبيا

ساهمت بإظهار التجارب المتميزة وإثراء المحتوى بمواد احترافية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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اعتمد مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، نتائج مسابقة مدرستي الرقمية بحضور رئيس مركز التميز وأعضاء اللجنة المركزية لتحكيم المسابقة.

واستعرض الدكتور خرمي عددًا من نماذج المسابقة واستمارات التحكيم؛ حيث بلغ عدد الفائزين 50؛ منهم 25 فائزًا و25 فائزة في مجالات: الإعلام والتثقيف، والتعليم، والتدريب.

وأشارت مديرة مركز التميز بالإدارة لولة آل سريع إلى أن منتجات المسابقة الخمسين الفائزة تنوعت ما بين تحقيقات صحفية، ومقاطع فيديو، وموشن جرافيك، وإنفوجرافيك، ومقاطع مسموعة، ومستندات عرض تشعبي، ورسائل إيجابية مؤثرة في مجالات المسابقة الثلاثة، وأن عدد المسجلين في المسابقة عمومًا 17.150 ألف مشارك ومشاركة، وعدد الأعمال التي رفعت من مكاتب التعليم بعد تحكيمها الأولي 400 منتجًا.

وقال مدير التعليم: إن مسابقة مدرستي كانت فرصة لإشراك المجتمع وإظهار التجارب المتميزة، وإثراء المحتوى بمواد احترافية وإبداعية من إنتاج الطلاب ومنسوبي التعليم والمهتمين وأفراد المجتمع.

وقدم الدكتور (خرمي) شكره لمركز التميز ولجنة التحكيم المركزية للمسابقة بالإدارة ولجان التحكيم الفرعية بمكاتب التعليم، على جهودهم التي امتدت خلال المسابقة، مؤكدًا حرص وزارة التعليم على استثمار المنتجات المتميزة في تطوير العملية التعليمية، وتوفير تطبيق إلكتروني لاستقبال مشاركات إدارات التعليم؛ للاستفادة منها في منصة مدرستي.

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