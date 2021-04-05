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بالصور.. "رأس ديناصور" عمرها 85 مليون سنة.. اكتشفت في هذه المنطقة

كان يتمتع بحاسة سمع قوية وقضمة فك عنيفة لدرجة جعلته مفترسًا مخيفًا

كشف علماء في الأرجنتين النقاب عن جمجمة في حالة جيدة لديناصور آكل للحوم كان يجوب شمال منطقة باتاجونيا قبل حوالي 85 مليون سنة، وكان ذا فم قصير يتمتع بحاسة سمع قوية وقضمة فك عنيفة لدرجة جعلته مفترسًا مخيفًا.

وأطلق عليه الباحثون اسم "لوكالكان أليوكرانيانوس"، وكان بطول 5 أمتار تقريبًا، وبلغ طول جمجمة لوكالكان 50 سنتيمترًا، وكانت نسبة كبيرة من عظام الجمجمة بحالة جيدة.

ويعتبر لوكالكان من أنواع عائلة مفترسة من الديناصورات التي عاشت في أمريكا الجنوبية وأجزاء أخرى من نصف الكرة الجنوبي خلال العصر الطباشيري.

لوكالكان كان منافساً مباشرًا لديناصور آخر أكبر قليلاً في الحجم، فعلى بعد حوالي 700 متر من مكان اكتشاف جمجمة لوكالكان عثر العلماء على بقايا ديناصور آخر آكل للحوم وهو الديناصور "فيافينيتور إكسوني".
وقال عالم الأحياء القديمة بالمجال الوطني للأبحاث العلمية والتقنية بالأرجنتين إنه غير المعتاد أن يكون اثنان من هذه العائلة قد عاشا في نفس المنطقة ونفس الوقت "فيدريكو جيانتشيني" تقريبًا.

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بالصور.. "رأس ديناصور" عمرها 85 مليون سنة.. اكتشفت في هذه المنطقة
سبق

كشف علماء في الأرجنتين النقاب عن جمجمة في حالة جيدة لديناصور آكل للحوم كان يجوب شمال منطقة باتاجونيا قبل حوالي 85 مليون سنة، وكان ذا فم قصير يتمتع بحاسة سمع قوية وقضمة فك عنيفة لدرجة جعلته مفترسًا مخيفًا.

وأطلق عليه الباحثون اسم "لوكالكان أليوكرانيانوس"، وكان بطول 5 أمتار تقريبًا، وبلغ طول جمجمة لوكالكان 50 سنتيمترًا، وكانت نسبة كبيرة من عظام الجمجمة بحالة جيدة.

ويعتبر لوكالكان من أنواع عائلة مفترسة من الديناصورات التي عاشت في أمريكا الجنوبية وأجزاء أخرى من نصف الكرة الجنوبي خلال العصر الطباشيري.

لوكالكان كان منافساً مباشرًا لديناصور آخر أكبر قليلاً في الحجم، فعلى بعد حوالي 700 متر من مكان اكتشاف جمجمة لوكالكان عثر العلماء على بقايا ديناصور آخر آكل للحوم وهو الديناصور "فيافينيتور إكسوني".
وقال عالم الأحياء القديمة بالمجال الوطني للأبحاث العلمية والتقنية بالأرجنتين إنه غير المعتاد أن يكون اثنان من هذه العائلة قد عاشا في نفس المنطقة ونفس الوقت "فيدريكو جيانتشيني" تقريبًا.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
05:29 PM

بالصور.. "رأس ديناصور" عمرها 85 مليون سنة.. اكتشفت في هذه المنطقة

كان يتمتع بحاسة سمع قوية وقضمة فك عنيفة لدرجة جعلته مفترسًا مخيفًا

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خالد خليل - الرياض
4
8,711

كشف علماء في الأرجنتين النقاب عن جمجمة في حالة جيدة لديناصور آكل للحوم كان يجوب شمال منطقة باتاجونيا قبل حوالي 85 مليون سنة، وكان ذا فم قصير يتمتع بحاسة سمع قوية وقضمة فك عنيفة لدرجة جعلته مفترسًا مخيفًا.

وأطلق عليه الباحثون اسم "لوكالكان أليوكرانيانوس"، وكان بطول 5 أمتار تقريبًا، وبلغ طول جمجمة لوكالكان 50 سنتيمترًا، وكانت نسبة كبيرة من عظام الجمجمة بحالة جيدة.

ويعتبر لوكالكان من أنواع عائلة مفترسة من الديناصورات التي عاشت في أمريكا الجنوبية وأجزاء أخرى من نصف الكرة الجنوبي خلال العصر الطباشيري.

لوكالكان كان منافساً مباشرًا لديناصور آخر أكبر قليلاً في الحجم، فعلى بعد حوالي 700 متر من مكان اكتشاف جمجمة لوكالكان عثر العلماء على بقايا ديناصور آخر آكل للحوم وهو الديناصور "فيافينيتور إكسوني".
وقال عالم الأحياء القديمة بالمجال الوطني للأبحاث العلمية والتقنية بالأرجنتين إنه غير المعتاد أن يكون اثنان من هذه العائلة قد عاشا في نفس المنطقة ونفس الوقت "فيدريكو جيانتشيني" تقريبًا.

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