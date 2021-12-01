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"الراجحي" يطلق مبادرة "تطوع بخبرتك" لتشجيع العمل التطوعي

تستهدف بناء قدرات المنظمات غير الربحية والجمعيات الأهلية

أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، مبادرة موجهة للقيادات والخبراء تحت شعار "تطوع بخبرتك" انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تشجيع العمل التطوعي، وتفعيل دورهم من خلال مشاركتهم بتقديم الحلول التخصصية للتحديات التي تواجه مختلف فئات المجتمع.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز ممارسات التطوع الاحترافي، ومساندة وبناء قدرات المنظمات غير الربحية والجمعيات الأهلية ورواد ورائدات الأعمال؛ للتغلب على التحديات التي تواجههم في المجالات المتوافقة مع خبرات المتطوعين المحترفين، إضافة إلى الإسهام في تحقيق المستهدف الوطني للوصول إلى مليون متطوع.

وذكر الوزير الراجحي أن المبادرة تأتي تتويجًا لمسيرة الجهود التطوعية، داعيًا الخبراء والمتخصصين إلى استكمال جهودهم في تنمية المجتمع، لأثرٍ يمتد وعملٍ يتواصل.

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"الراجحي" يطلق مبادرة "تطوع بخبرتك" لتشجيع العمل التطوعي
سبق

أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، مبادرة موجهة للقيادات والخبراء تحت شعار "تطوع بخبرتك" انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تشجيع العمل التطوعي، وتفعيل دورهم من خلال مشاركتهم بتقديم الحلول التخصصية للتحديات التي تواجه مختلف فئات المجتمع.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز ممارسات التطوع الاحترافي، ومساندة وبناء قدرات المنظمات غير الربحية والجمعيات الأهلية ورواد ورائدات الأعمال؛ للتغلب على التحديات التي تواجههم في المجالات المتوافقة مع خبرات المتطوعين المحترفين، إضافة إلى الإسهام في تحقيق المستهدف الوطني للوصول إلى مليون متطوع.

وذكر الوزير الراجحي أن المبادرة تأتي تتويجًا لمسيرة الجهود التطوعية، داعيًا الخبراء والمتخصصين إلى استكمال جهودهم في تنمية المجتمع، لأثرٍ يمتد وعملٍ يتواصل.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
11:42 PM

"الراجحي" يطلق مبادرة "تطوع بخبرتك" لتشجيع العمل التطوعي

تستهدف بناء قدرات المنظمات غير الربحية والجمعيات الأهلية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، مبادرة موجهة للقيادات والخبراء تحت شعار "تطوع بخبرتك" انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تشجيع العمل التطوعي، وتفعيل دورهم من خلال مشاركتهم بتقديم الحلول التخصصية للتحديات التي تواجه مختلف فئات المجتمع.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز ممارسات التطوع الاحترافي، ومساندة وبناء قدرات المنظمات غير الربحية والجمعيات الأهلية ورواد ورائدات الأعمال؛ للتغلب على التحديات التي تواجههم في المجالات المتوافقة مع خبرات المتطوعين المحترفين، إضافة إلى الإسهام في تحقيق المستهدف الوطني للوصول إلى مليون متطوع.

وذكر الوزير الراجحي أن المبادرة تأتي تتويجًا لمسيرة الجهود التطوعية، داعيًا الخبراء والمتخصصين إلى استكمال جهودهم في تنمية المجتمع، لأثرٍ يمتد وعملٍ يتواصل.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,067
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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