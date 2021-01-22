النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 213 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 188 خلال الـ24 ساعة الماضية

ماذا يمكن أن تحمل "إشارة النصر" من معان؟.. نائب تركي محل تحقيق!

مكتب المدّعي العام بديار بكر شرع فيه والتهمة الترويج لمنظمة إرهابية

بدأت السلطات التركية تحقيقاً ضد النائب المعارض "إيرول كاتيرجي أوغلو" بتهمة رفع شارة النصر، واستفزاز محتجين أمام مقر حزب الشعوب الديمقراطي في ولاية ديار بكر جنوب البلاد، وفق "العربية.نت".

وأفادت وكالة الأناضول الرسمية بأن سبب التحقيق هو أن "كاتيرجي أوغلو" رفع إشارة النصر بعد مغادرته مبنى الحزب، وذلك أثناء مروره أمام الأمهات اللواتي كن يعتصمن أمام المقر في محافظة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرق تركيا، مدعين أن أطفالهن اختطفوا وأخذوا إلى الجبال وجرى تجنيدهم من قبل حزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد.

فيما قالت وسائل إعلام تركية، الجمعة: إن مكتب المدّعي العام في ديار بكر بدأ تحقيقاً ضد النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي بتهمة "الترويج لمنظمة إرهابية".

ولقيت علامة النصر التي رفعها "كاتيرجي أوغلو" انتقادات من قبل وسائل إعلام تابعة للحكومة وحزب العدالة والتنمية، واصفة الإشارة بأنها ترويج لمنظمة إرهابية.

ويتهم حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية، حزب الشعوب الديمقراطي، وهو حزب ذو غالبية كردية، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، وتحت هذه التهمة جرت إحالة العشرات من كوادره إلى التحقيق، واعتقال بعضهم، فيما ينفي هؤلاء التهم الموجهة إليهم.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ماذا يمكن أن تحمل "إشارة النصر" من معان؟.. نائب تركي محل تحقيق!
سبق

بدأت السلطات التركية تحقيقاً ضد النائب المعارض "إيرول كاتيرجي أوغلو" بتهمة رفع شارة النصر، واستفزاز محتجين أمام مقر حزب الشعوب الديمقراطي في ولاية ديار بكر جنوب البلاد، وفق "العربية.نت".

وأفادت وكالة الأناضول الرسمية بأن سبب التحقيق هو أن "كاتيرجي أوغلو" رفع إشارة النصر بعد مغادرته مبنى الحزب، وذلك أثناء مروره أمام الأمهات اللواتي كن يعتصمن أمام المقر في محافظة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرق تركيا، مدعين أن أطفالهن اختطفوا وأخذوا إلى الجبال وجرى تجنيدهم من قبل حزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد.

فيما قالت وسائل إعلام تركية، الجمعة: إن مكتب المدّعي العام في ديار بكر بدأ تحقيقاً ضد النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي بتهمة "الترويج لمنظمة إرهابية".

ولقيت علامة النصر التي رفعها "كاتيرجي أوغلو" انتقادات من قبل وسائل إعلام تابعة للحكومة وحزب العدالة والتنمية، واصفة الإشارة بأنها ترويج لمنظمة إرهابية.

ويتهم حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية، حزب الشعوب الديمقراطي، وهو حزب ذو غالبية كردية، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، وتحت هذه التهمة جرت إحالة العشرات من كوادره إلى التحقيق، واعتقال بعضهم، فيما ينفي هؤلاء التهم الموجهة إليهم.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
06:44 PM

ماذا يمكن أن تحمل "إشارة النصر" من معان؟.. نائب تركي محل تحقيق!

مكتب المدّعي العام بديار بكر شرع فيه والتهمة الترويج لمنظمة إرهابية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
462

بدأت السلطات التركية تحقيقاً ضد النائب المعارض "إيرول كاتيرجي أوغلو" بتهمة رفع شارة النصر، واستفزاز محتجين أمام مقر حزب الشعوب الديمقراطي في ولاية ديار بكر جنوب البلاد، وفق "العربية.نت".

وأفادت وكالة الأناضول الرسمية بأن سبب التحقيق هو أن "كاتيرجي أوغلو" رفع إشارة النصر بعد مغادرته مبنى الحزب، وذلك أثناء مروره أمام الأمهات اللواتي كن يعتصمن أمام المقر في محافظة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرق تركيا، مدعين أن أطفالهن اختطفوا وأخذوا إلى الجبال وجرى تجنيدهم من قبل حزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد.

فيما قالت وسائل إعلام تركية، الجمعة: إن مكتب المدّعي العام في ديار بكر بدأ تحقيقاً ضد النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي بتهمة "الترويج لمنظمة إرهابية".

ولقيت علامة النصر التي رفعها "كاتيرجي أوغلو" انتقادات من قبل وسائل إعلام تابعة للحكومة وحزب العدالة والتنمية، واصفة الإشارة بأنها ترويج لمنظمة إرهابية.

ويتهم حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية، حزب الشعوب الديمقراطي، وهو حزب ذو غالبية كردية، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، وتحت هذه التهمة جرت إحالة العشرات من كوادره إلى التحقيق، واعتقال بعضهم، فيما ينفي هؤلاء التهم الموجهة إليهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,528
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,125
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,952
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,913

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة