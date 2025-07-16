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أمريكا تمدد القيود المفروضة على السفر إلى كندا والمكسيك حتى 20 أغسطس

تسعى إلى إبطاء انتشار الفيروس عبر التنقل

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم (الخميس)، أنها ستمدد القيود المفروضة على السفر غير الضروري عبر المعابر البرية مع كندا والمكسيك حتى 20 من أغسطس؛ تطبيقًا لإجراءات فيروس كورونا المستجد.

وذكر تشاد وولف القائم بأعمال الوزير في تغريدة على "تويتر" أن التعاون الوثيق مع كندا والمكسيك أتاح التصدي لجائحة كوفيد-19، وإبطاء انتشار الفيروس عبر السفر.

وأشارت "رويترز" الاثنين الماضي إلى أن كندا والولايات المتحدة تستعدان لتمديد الحظر المفروض لمكافحة انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

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أمريكا تمدد القيود المفروضة على السفر إلى كندا والمكسيك حتى 20 أغسطس
سبق

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم (الخميس)، أنها ستمدد القيود المفروضة على السفر غير الضروري عبر المعابر البرية مع كندا والمكسيك حتى 20 من أغسطس؛ تطبيقًا لإجراءات فيروس كورونا المستجد.

وذكر تشاد وولف القائم بأعمال الوزير في تغريدة على "تويتر" أن التعاون الوثيق مع كندا والمكسيك أتاح التصدي لجائحة كوفيد-19، وإبطاء انتشار الفيروس عبر السفر.

وأشارت "رويترز" الاثنين الماضي إلى أن كندا والولايات المتحدة تستعدان لتمديد الحظر المفروض لمكافحة انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
09:26 PM

أمريكا تمدد القيود المفروضة على السفر إلى كندا والمكسيك حتى 20 أغسطس

تسعى إلى إبطاء انتشار الفيروس عبر التنقل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم (الخميس)، أنها ستمدد القيود المفروضة على السفر غير الضروري عبر المعابر البرية مع كندا والمكسيك حتى 20 من أغسطس؛ تطبيقًا لإجراءات فيروس كورونا المستجد.

وذكر تشاد وولف القائم بأعمال الوزير في تغريدة على "تويتر" أن التعاون الوثيق مع كندا والمكسيك أتاح التصدي لجائحة كوفيد-19، وإبطاء انتشار الفيروس عبر السفر.

وأشارت "رويترز" الاثنين الماضي إلى أن كندا والولايات المتحدة تستعدان لتمديد الحظر المفروض لمكافحة انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

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