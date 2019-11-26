سرطان يغتال شاباً مقيماً وأسرته تناشد: يحتاج إلى زراعة وظروفنا تمنعنا

أبلغهم أطباء بمستشفى "محمد بن ناصر" بجازان حاجته إلى عملية خلايا جذعية

ناشدت أسرة شاب مقيم في منطقة جازان، الجهات الخيرية والمعنية وفاعلي الخير، مساعدتها على علاج ابنها المصاب بسرطان الدم؛ نظراً لعدم قدرتها المادية على إجراء عملية زراعة للخلايا الجذعية.

جاء في التفاصيل، أن الشاب قنعان إبراهيم عضابي؛ البالغ من العمر نحو 16 عاماً، وهو مقيم، أبلغه الأطباء في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بمنطقة جازان، بحاجته إلى إجراء عملية زراعة خلايا جذعية؛ نظراً لتطور مستوى السرطان الذي أصيب به، وحالت الظروف المادية بينه وبين إمكانية الزراعة.