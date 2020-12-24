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المملكة تستعدّ لتقديم تقاريرها الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة

ضمن دورية تقديم التقارير القادمة

تعمل هيئة حقوق الإنسان – حالياً - على تقديم تقارير المملكة الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها، في إطار دورية تقديم التعاهدية لهيئات المعاهدات (لجان الاتفاقيات) التابعة للأمم المتحدة.

وفي هذا السياق يتم العمل حاليّاً على تقرير المملكة الجامع لتقريرها (العاشر والحادي عشر) الخاص بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD) التي انضمت إليها المملكة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/12) وتاريخ 1418/4/16هـ، الموافق 1997/8/20م، وتقرير المملكة الخامس الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) التي أصبحت المملكة طرفاً فيها بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/25) وتاريخ 142‪1/5/28 الموافق 200‪0/8/28

كما يتم العمل على إعداد التقارير الأخرى التي تحين مواعيد تقديمها في السنوات القادمة.

يذكر أن هذه التقارير يتم إعدادها من قبل اللجنة الدائمة لإعداد التقارير المشكلة بهيئة حقوق الإنسان، التي تضم ممثلين على مستوى عالٍ من التأهيل من الجهات ذات العلاقة، ويرأس اللجنة رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد، الذي يتولى متابعة أدائها بشكلٍ مباشر لمواصلة الحفاظ على ما حققته من مكتسبات.

حقوق الإنسان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تستعدّ لتقديم تقاريرها الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة
سبق

تعمل هيئة حقوق الإنسان – حالياً - على تقديم تقارير المملكة الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها، في إطار دورية تقديم التعاهدية لهيئات المعاهدات (لجان الاتفاقيات) التابعة للأمم المتحدة.

وفي هذا السياق يتم العمل حاليّاً على تقرير المملكة الجامع لتقريرها (العاشر والحادي عشر) الخاص بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD) التي انضمت إليها المملكة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/12) وتاريخ 1418/4/16هـ، الموافق 1997/8/20م، وتقرير المملكة الخامس الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) التي أصبحت المملكة طرفاً فيها بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/25) وتاريخ 142‪1/5/28 الموافق 200‪0/8/28

كما يتم العمل على إعداد التقارير الأخرى التي تحين مواعيد تقديمها في السنوات القادمة.

يذكر أن هذه التقارير يتم إعدادها من قبل اللجنة الدائمة لإعداد التقارير المشكلة بهيئة حقوق الإنسان، التي تضم ممثلين على مستوى عالٍ من التأهيل من الجهات ذات العلاقة، ويرأس اللجنة رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد، الذي يتولى متابعة أدائها بشكلٍ مباشر لمواصلة الحفاظ على ما حققته من مكتسبات.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
08:02 PM
اخر تعديل
24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
09:17 PM

المملكة تستعدّ لتقديم تقاريرها الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة

ضمن دورية تقديم التقارير القادمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعمل هيئة حقوق الإنسان – حالياً - على تقديم تقارير المملكة الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها، في إطار دورية تقديم التعاهدية لهيئات المعاهدات (لجان الاتفاقيات) التابعة للأمم المتحدة.

وفي هذا السياق يتم العمل حاليّاً على تقرير المملكة الجامع لتقريرها (العاشر والحادي عشر) الخاص بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD) التي انضمت إليها المملكة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/12) وتاريخ 1418/4/16هـ، الموافق 1997/8/20م، وتقرير المملكة الخامس الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) التي أصبحت المملكة طرفاً فيها بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/25) وتاريخ 142‪1/5/28 الموافق 200‪0/8/28

كما يتم العمل على إعداد التقارير الأخرى التي تحين مواعيد تقديمها في السنوات القادمة.

يذكر أن هذه التقارير يتم إعدادها من قبل اللجنة الدائمة لإعداد التقارير المشكلة بهيئة حقوق الإنسان، التي تضم ممثلين على مستوى عالٍ من التأهيل من الجهات ذات العلاقة، ويرأس اللجنة رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد، الذي يتولى متابعة أدائها بشكلٍ مباشر لمواصلة الحفاظ على ما حققته من مكتسبات.

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