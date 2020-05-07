أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" باقة جديدة من البرامج التفاعلية الخاصة بالأطفال عبر بوابته الرقمية "إثراء التواصل"، تتصدرها ثلاثة برامج تفاعلية ، برنامج "اصنعها بنفسك"، برنامج "مباشر من متحف الطفل"، إلى جانب بودكاست "معاً مع أمي"، و تهدف هذه البرامج إلى إثراء عزلة الأطفال المنزلية و تطوير مهاراتهم من خلال غرس مجموعة من المفاهيم والقيم التي تسهم في تطوير جيل من المفكرين والمبدعين القادرين على تعزيز المستقبل في المملكة العربية السعودية من مختلف النواحي الثقافية والإبداعية والفنية. ويساعد برنامج "اصنعها بنفسك" الأطفال في صُنع مجموعة من الأعمال المنزلية وخوض تجارب متعددة، منها صنع العجينة المبهرة، وصُنع الطوابع المنزلية، ورؤية الأصوات، وهيّا نزرع، وأوجه القمر، كما تتضمن الأنشطة تدريب الأطفال على صناعة هدايا العيد من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو الممتعة. ويحتوي برنامج إثراء للأطفال على البث المباشر من "متحف الطفل" الذي يقدم حزمة من البرامج التفاعلية والقصص المثرية التي تثري عزلة الأطفال المنزلية، ويحتوي البرنامج أيضاً على صنع الفقاعات، وصنع فانوس قرقيعان، إلى جانب تدريب الأطفال على صنع كرت يهديه الطفل لمن يحبّ من أهله وأصحابه، كما سيتمكن الأطفال عبر بث مباشر من تلوين الأواني المنزلية القديمة مع المختصين في متحف الطفل. كما يستكمل "بودكاست معاً مع أمي" حلقاته الممتعة وسرد قصص ملهمة للأطفال تهدف إلى تنمية مهاراتهم ومواهبهم، وتعزيز ثقتهم وبناء شخصياتهم، وغرس القيم الأخلاقية لديهم. يذكر أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" يعدّ وجهة ثقافية متعددة الأبعاد وتهدف إلى إلهام وتحفيز روّادها كي يصبحوا رواداً للمملكة، عبر مجالات متعددة، إلى جانب تمكين المواهب الوطنية وإبراز تقدمها على المستوى العالمي.

تتصدرها 3.. تعرف على ما أطلقته "إثراء" من برامج تفاعلية للأطفال صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-07 أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" باقة جديدة من البرامج التفاعلية الخاصة بالأطفال عبر بوابته الرقمية "إثراء التواصل"، تتصدرها ثلاثة برامج تفاعلية ، برنامج "اصنعها بنفسك"، برنامج "مباشر من متحف الطفل"، إلى جانب بودكاست "معاً مع أمي"، و تهدف هذه البرامج إلى إثراء عزلة الأطفال المنزلية و تطوير مهاراتهم من خلال غرس مجموعة من المفاهيم والقيم التي تسهم في تطوير جيل من المفكرين والمبدعين القادرين على تعزيز المستقبل في المملكة العربية السعودية من مختلف النواحي الثقافية والإبداعية والفنية.



ويساعد برنامج "اصنعها بنفسك" الأطفال في صُنع مجموعة من الأعمال المنزلية وخوض تجارب متعددة، منها صنع العجينة المبهرة، وصُنع الطوابع المنزلية، ورؤية الأصوات، وهيّا نزرع، وأوجه القمر، كما تتضمن الأنشطة تدريب الأطفال على صناعة هدايا العيد من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو الممتعة.



ويحتوي برنامج إثراء للأطفال على البث المباشر من "متحف الطفل" الذي يقدم حزمة من البرامج التفاعلية والقصص المثرية التي تثري عزلة الأطفال المنزلية، ويحتوي البرنامج أيضاً على صنع الفقاعات، وصنع فانوس قرقيعان، إلى جانب تدريب الأطفال على صنع كرت يهديه الطفل لمن يحبّ من أهله وأصحابه، كما سيتمكن الأطفال عبر بث مباشر من تلوين الأواني المنزلية القديمة مع المختصين في متحف الطفل.



كما يستكمل "بودكاست معاً مع أمي" حلقاته الممتعة وسرد قصص ملهمة للأطفال تهدف إلى تنمية مهاراتهم ومواهبهم، وتعزيز ثقتهم وبناء شخصياتهم، وغرس القيم الأخلاقية لديهم.



يذكر أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" يعدّ وجهة ثقافية متعددة الأبعاد وتهدف إلى إلهام وتحفيز روّادها كي يصبحوا رواداً للمملكة، عبر مجالات متعددة، إلى جانب تمكين المواهب الوطنية وإبراز تقدمها على المستوى العالمي.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 02:13 PM

تتصدرها 3.. تعرف على ما أطلقته "إثراء" من برامج تفاعلية للأطفال تسهم في تطوير جيل من المبدعين القادرين على تعزيز المستقبل بالمملكة





A A A





2 مشاركة

أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" باقة جديدة من البرامج التفاعلية الخاصة بالأطفال عبر بوابته الرقمية "إثراء التواصل"، تتصدرها ثلاثة برامج تفاعلية ، برنامج "اصنعها بنفسك"، برنامج "مباشر من متحف الطفل"، إلى جانب بودكاست "معاً مع أمي"، و تهدف هذه البرامج إلى إثراء عزلة الأطفال المنزلية و تطوير مهاراتهم من خلال غرس مجموعة من المفاهيم والقيم التي تسهم في تطوير جيل من المفكرين والمبدعين القادرين على تعزيز المستقبل في المملكة العربية السعودية من مختلف النواحي الثقافية والإبداعية والفنية.



ويساعد برنامج "اصنعها بنفسك" الأطفال في صُنع مجموعة من الأعمال المنزلية وخوض تجارب متعددة، منها صنع العجينة المبهرة، وصُنع الطوابع المنزلية، ورؤية الأصوات، وهيّا نزرع، وأوجه القمر، كما تتضمن الأنشطة تدريب الأطفال على صناعة هدايا العيد من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو الممتعة.



ويحتوي برنامج إثراء للأطفال على البث المباشر من "متحف الطفل" الذي يقدم حزمة من البرامج التفاعلية والقصص المثرية التي تثري عزلة الأطفال المنزلية، ويحتوي البرنامج أيضاً على صنع الفقاعات، وصنع فانوس قرقيعان، إلى جانب تدريب الأطفال على صنع كرت يهديه الطفل لمن يحبّ من أهله وأصحابه، كما سيتمكن الأطفال عبر بث مباشر من تلوين الأواني المنزلية القديمة مع المختصين في متحف الطفل.



كما يستكمل "بودكاست معاً مع أمي" حلقاته الممتعة وسرد قصص ملهمة للأطفال تهدف إلى تنمية مهاراتهم ومواهبهم، وتعزيز ثقتهم وبناء شخصياتهم، وغرس القيم الأخلاقية لديهم.



يذكر أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" يعدّ وجهة ثقافية متعددة الأبعاد وتهدف إلى إلهام وتحفيز روّادها كي يصبحوا رواداً للمملكة، عبر مجالات متعددة، إلى جانب تمكين المواهب الوطنية وإبراز تقدمها على المستوى العالمي.