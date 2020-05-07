النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 33731

تتصدرها 3.. تعرف على ما أطلقته "إثراء" من برامج تفاعلية للأطفال

تسهم في تطوير جيل من المبدعين القادرين على تعزيز المستقبل بالمملكة

أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" باقة جديدة من البرامج التفاعلية الخاصة بالأطفال عبر بوابته الرقمية "إثراء التواصل"، تتصدرها ثلاثة برامج تفاعلية ، برنامج "اصنعها بنفسك"، برنامج "مباشر من متحف الطفل"، إلى جانب بودكاست "معاً مع أمي"، و تهدف هذه البرامج إلى إثراء عزلة الأطفال المنزلية و تطوير مهاراتهم من خلال غرس مجموعة من المفاهيم والقيم التي تسهم في تطوير جيل من المفكرين والمبدعين القادرين على تعزيز المستقبل في المملكة العربية السعودية من مختلف النواحي الثقافية والإبداعية والفنية.

ويساعد برنامج "اصنعها بنفسك" الأطفال في صُنع مجموعة من الأعمال المنزلية وخوض تجارب متعددة، منها صنع العجينة المبهرة، وصُنع الطوابع المنزلية، ورؤية الأصوات، وهيّا نزرع، وأوجه القمر، كما تتضمن الأنشطة تدريب الأطفال على صناعة هدايا العيد من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو الممتعة.

ويحتوي برنامج إثراء للأطفال على البث المباشر من "متحف الطفل" الذي يقدم حزمة من البرامج التفاعلية والقصص المثرية التي تثري عزلة الأطفال المنزلية، ويحتوي البرنامج أيضاً على صنع الفقاعات، وصنع فانوس قرقيعان، إلى جانب تدريب الأطفال على صنع كرت يهديه الطفل لمن يحبّ من أهله وأصحابه، كما سيتمكن الأطفال عبر بث مباشر من تلوين الأواني المنزلية القديمة مع المختصين في متحف الطفل.

كما يستكمل "بودكاست معاً مع أمي" حلقاته الممتعة وسرد قصص ملهمة للأطفال تهدف إلى تنمية مهاراتهم ومواهبهم، وتعزيز ثقتهم وبناء شخصياتهم، وغرس القيم الأخلاقية لديهم.

يذكر أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" يعدّ وجهة ثقافية متعددة الأبعاد وتهدف إلى إلهام وتحفيز روّادها كي يصبحوا رواداً للمملكة، عبر مجالات متعددة، إلى جانب تمكين المواهب الوطنية وإبراز تقدمها على المستوى العالمي.

إثراء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تتصدرها 3.. تعرف على ما أطلقته "إثراء" من برامج تفاعلية للأطفال
سبق

أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" باقة جديدة من البرامج التفاعلية الخاصة بالأطفال عبر بوابته الرقمية "إثراء التواصل"، تتصدرها ثلاثة برامج تفاعلية ، برنامج "اصنعها بنفسك"، برنامج "مباشر من متحف الطفل"، إلى جانب بودكاست "معاً مع أمي"، و تهدف هذه البرامج إلى إثراء عزلة الأطفال المنزلية و تطوير مهاراتهم من خلال غرس مجموعة من المفاهيم والقيم التي تسهم في تطوير جيل من المفكرين والمبدعين القادرين على تعزيز المستقبل في المملكة العربية السعودية من مختلف النواحي الثقافية والإبداعية والفنية.

ويساعد برنامج "اصنعها بنفسك" الأطفال في صُنع مجموعة من الأعمال المنزلية وخوض تجارب متعددة، منها صنع العجينة المبهرة، وصُنع الطوابع المنزلية، ورؤية الأصوات، وهيّا نزرع، وأوجه القمر، كما تتضمن الأنشطة تدريب الأطفال على صناعة هدايا العيد من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو الممتعة.

ويحتوي برنامج إثراء للأطفال على البث المباشر من "متحف الطفل" الذي يقدم حزمة من البرامج التفاعلية والقصص المثرية التي تثري عزلة الأطفال المنزلية، ويحتوي البرنامج أيضاً على صنع الفقاعات، وصنع فانوس قرقيعان، إلى جانب تدريب الأطفال على صنع كرت يهديه الطفل لمن يحبّ من أهله وأصحابه، كما سيتمكن الأطفال عبر بث مباشر من تلوين الأواني المنزلية القديمة مع المختصين في متحف الطفل.

كما يستكمل "بودكاست معاً مع أمي" حلقاته الممتعة وسرد قصص ملهمة للأطفال تهدف إلى تنمية مهاراتهم ومواهبهم، وتعزيز ثقتهم وبناء شخصياتهم، وغرس القيم الأخلاقية لديهم.

يذكر أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" يعدّ وجهة ثقافية متعددة الأبعاد وتهدف إلى إلهام وتحفيز روّادها كي يصبحوا رواداً للمملكة، عبر مجالات متعددة، إلى جانب تمكين المواهب الوطنية وإبراز تقدمها على المستوى العالمي.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
02:13 PM

تتصدرها 3.. تعرف على ما أطلقته "إثراء" من برامج تفاعلية للأطفال

تسهم في تطوير جيل من المبدعين القادرين على تعزيز المستقبل بالمملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
583

أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" باقة جديدة من البرامج التفاعلية الخاصة بالأطفال عبر بوابته الرقمية "إثراء التواصل"، تتصدرها ثلاثة برامج تفاعلية ، برنامج "اصنعها بنفسك"، برنامج "مباشر من متحف الطفل"، إلى جانب بودكاست "معاً مع أمي"، و تهدف هذه البرامج إلى إثراء عزلة الأطفال المنزلية و تطوير مهاراتهم من خلال غرس مجموعة من المفاهيم والقيم التي تسهم في تطوير جيل من المفكرين والمبدعين القادرين على تعزيز المستقبل في المملكة العربية السعودية من مختلف النواحي الثقافية والإبداعية والفنية.

ويساعد برنامج "اصنعها بنفسك" الأطفال في صُنع مجموعة من الأعمال المنزلية وخوض تجارب متعددة، منها صنع العجينة المبهرة، وصُنع الطوابع المنزلية، ورؤية الأصوات، وهيّا نزرع، وأوجه القمر، كما تتضمن الأنشطة تدريب الأطفال على صناعة هدايا العيد من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو الممتعة.

ويحتوي برنامج إثراء للأطفال على البث المباشر من "متحف الطفل" الذي يقدم حزمة من البرامج التفاعلية والقصص المثرية التي تثري عزلة الأطفال المنزلية، ويحتوي البرنامج أيضاً على صنع الفقاعات، وصنع فانوس قرقيعان، إلى جانب تدريب الأطفال على صنع كرت يهديه الطفل لمن يحبّ من أهله وأصحابه، كما سيتمكن الأطفال عبر بث مباشر من تلوين الأواني المنزلية القديمة مع المختصين في متحف الطفل.

كما يستكمل "بودكاست معاً مع أمي" حلقاته الممتعة وسرد قصص ملهمة للأطفال تهدف إلى تنمية مهاراتهم ومواهبهم، وتعزيز ثقتهم وبناء شخصياتهم، وغرس القيم الأخلاقية لديهم.

يذكر أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" يعدّ وجهة ثقافية متعددة الأبعاد وتهدف إلى إلهام وتحفيز روّادها كي يصبحوا رواداً للمملكة، عبر مجالات متعددة، إلى جانب تمكين المواهب الوطنية وإبراز تقدمها على المستوى العالمي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,971
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,832
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,142
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,071

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة