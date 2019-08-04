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شاهد.. ظاهرة تثير الذعر.. و"المسند" يوضح: انعكاس لضوء الشمس من سُحب عالية جدًّا

قال تحدث أحيانًا عندما يكون في الأجواء غبار نيزك أو مخلفات انفجار صاروخي

تناقل الناس بشكل كبير صورًا ومقاطع للسماء قبل شروق الشمس صباح اليوم، وبعد غروبها مساء اليوم أيضًا؛ إذ ظهر الشفق الأحمر وغيره من الألوان بشكل غير اعتيادي ولا مألوف لدى الناس؛ وهو ما أثار ذعر البعض وتساؤلهم حول ماهية تلك الظاهرة العجيبة؛ إذ تضاعف ضوء الشفق مرات عدة؛ وهو ما أعطى الناس إحساسًا بأن الشمس أشرقت قبل وقتها صباح اليوم، وأنها لم تغرب في وقتها هذا المساء!

‏وحول تلك الظاهرة أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن هذه الظاهرة البصرية الجوية النادرة المصحوبة بهذا المشهد الفلكي تتشكل عندما تصطدم أشعة الشمس وهي تحت الأفق بنحو 1-6 درجات بسُحب عالية جدًّا، وغير عادية أو مألوفة أو مشاهَدَة بالعين المجردة؛ وذلك لبُعدها وارتفاعها الشاهق، الذي يصل لنحو 80 كم.

‏وأضاف "المسند" في تغريدات على حسابه بتويتر: "تحدث الظاهرة أحيانًا أخرى عندما يكون في الأجواء مخلفات انفجار صاروخ باليستي، أو بسبب غبار نيزك، احترق أو نفجر في طبقات الجو العليا".

وأردف "المسند": "كما أن السُّحب العادية التي نشاهدها يوميًّا، خاصة السُّحب العالية، تعكس وتشتت ضوء الشمس وهي تحت الأفق بشكل يُظهر ألوان الشفق المعروفة دقائق عدة قبل شروق الشمس أو بعد غروبها. وتفعل ذلك السحب العالية أيضًا. وظاهرة اليوم هي عبارة عن انعكاس لضوء الشمس من سُحب عالية جدًّا. والله أعلم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. ظاهرة تثير الذعر.. و"المسند" يوضح: انعكاس لضوء الشمس من سُحب عالية جدًّا
سبق

تناقل الناس بشكل كبير صورًا ومقاطع للسماء قبل شروق الشمس صباح اليوم، وبعد غروبها مساء اليوم أيضًا؛ إذ ظهر الشفق الأحمر وغيره من الألوان بشكل غير اعتيادي ولا مألوف لدى الناس؛ وهو ما أثار ذعر البعض وتساؤلهم حول ماهية تلك الظاهرة العجيبة؛ إذ تضاعف ضوء الشفق مرات عدة؛ وهو ما أعطى الناس إحساسًا بأن الشمس أشرقت قبل وقتها صباح اليوم، وأنها لم تغرب في وقتها هذا المساء!

‏وحول تلك الظاهرة أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن هذه الظاهرة البصرية الجوية النادرة المصحوبة بهذا المشهد الفلكي تتشكل عندما تصطدم أشعة الشمس وهي تحت الأفق بنحو 1-6 درجات بسُحب عالية جدًّا، وغير عادية أو مألوفة أو مشاهَدَة بالعين المجردة؛ وذلك لبُعدها وارتفاعها الشاهق، الذي يصل لنحو 80 كم.

‏وأضاف "المسند" في تغريدات على حسابه بتويتر: "تحدث الظاهرة أحيانًا أخرى عندما يكون في الأجواء مخلفات انفجار صاروخ باليستي، أو بسبب غبار نيزك، احترق أو نفجر في طبقات الجو العليا".

وأردف "المسند": "كما أن السُّحب العادية التي نشاهدها يوميًّا، خاصة السُّحب العالية، تعكس وتشتت ضوء الشمس وهي تحت الأفق بشكل يُظهر ألوان الشفق المعروفة دقائق عدة قبل شروق الشمس أو بعد غروبها. وتفعل ذلك السحب العالية أيضًا. وظاهرة اليوم هي عبارة عن انعكاس لضوء الشمس من سُحب عالية جدًّا. والله أعلم".

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
10:16 PM

شاهد.. ظاهرة تثير الذعر.. و"المسند" يوضح: انعكاس لضوء الشمس من سُحب عالية جدًّا

قال تحدث أحيانًا عندما يكون في الأجواء غبار نيزك أو مخلفات انفجار صاروخي

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
6,227

تناقل الناس بشكل كبير صورًا ومقاطع للسماء قبل شروق الشمس صباح اليوم، وبعد غروبها مساء اليوم أيضًا؛ إذ ظهر الشفق الأحمر وغيره من الألوان بشكل غير اعتيادي ولا مألوف لدى الناس؛ وهو ما أثار ذعر البعض وتساؤلهم حول ماهية تلك الظاهرة العجيبة؛ إذ تضاعف ضوء الشفق مرات عدة؛ وهو ما أعطى الناس إحساسًا بأن الشمس أشرقت قبل وقتها صباح اليوم، وأنها لم تغرب في وقتها هذا المساء!

‏وحول تلك الظاهرة أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن هذه الظاهرة البصرية الجوية النادرة المصحوبة بهذا المشهد الفلكي تتشكل عندما تصطدم أشعة الشمس وهي تحت الأفق بنحو 1-6 درجات بسُحب عالية جدًّا، وغير عادية أو مألوفة أو مشاهَدَة بالعين المجردة؛ وذلك لبُعدها وارتفاعها الشاهق، الذي يصل لنحو 80 كم.

‏وأضاف "المسند" في تغريدات على حسابه بتويتر: "تحدث الظاهرة أحيانًا أخرى عندما يكون في الأجواء مخلفات انفجار صاروخ باليستي، أو بسبب غبار نيزك، احترق أو نفجر في طبقات الجو العليا".

وأردف "المسند": "كما أن السُّحب العادية التي نشاهدها يوميًّا، خاصة السُّحب العالية، تعكس وتشتت ضوء الشمس وهي تحت الأفق بشكل يُظهر ألوان الشفق المعروفة دقائق عدة قبل شروق الشمس أو بعد غروبها. وتفعل ذلك السحب العالية أيضًا. وظاهرة اليوم هي عبارة عن انعكاس لضوء الشمس من سُحب عالية جدًّا. والله أعلم".

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