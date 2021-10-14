"ﺍﻟبلوي" ﻳﻨﻘﺬ ﺷﻘﻴﻘﺘﻪ ﻣﻦ الفشل الكلوي ﻭﻳﺘﺒﺮﻉ ﻟﻬﺎ ﺑﻜﻠﻴﺘﻪ

ﻓﻲ ﺑﺎﺩﺭﺓ ﺃﺧﻮﻳﺔ ﺣﺎﻧﻴﺔ، ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ مشهور بن مهدي الحمري البلوي (29 ﻋﺎﻣﺎً)، أحد ﺳﻜﺎﻥ ﻣنطقة تبوك، أﺭﻭﻉ ﺃﻣﺜﻠة ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ حين ﺗﺒﺮﻉ ﺑﻜﻠﻴﺘﻪ ﻟﻴﻨﻘﺬ ﺷﻘﻴﻘﺘﻪ "عبير البلوي" ﺫﺍﺕ ﺍﻟـ 26عاماً ﻣﻊ معاناتها من ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍﻟﻜﻠﻮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭ، فيما أجريت الجراحة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
ﻓﻲ ﺑﺎﺩﺭﺓ ﺃﺧﻮﻳﺔ ﺣﺎﻧﻴﺔ، ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ مشهور بن مهدي الحمري البلوي (29 ﻋﺎﻣﺎً)، أحد ﺳﻜﺎﻥ ﻣنطقة تبوك، أﺭﻭﻉ ﺃﻣﺜﻠة ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ حين ﺗﺒﺮﻉ ﺑﻜﻠﻴﺘﻪ ﻟﻴﻨﻘﺬ ﺷﻘﻴﻘﺘﻪ "عبير البلوي" ﺫﺍﺕ ﺍﻟـ 26عاماً ﻣﻊ معاناتها من ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍﻟﻜﻠﻮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭ، فيما أجريت الجراحة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
ﻓﻲ ﺑﺎﺩﺭﺓ ﺃﺧﻮﻳﺔ ﺣﺎﻧﻴﺔ، ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ مشهور بن مهدي الحمري البلوي (29 ﻋﺎﻣﺎً)، أحد ﺳﻜﺎﻥ ﻣنطقة تبوك، أﺭﻭﻉ ﺃﻣﺜﻠة ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ حين ﺗﺒﺮﻉ ﺑﻜﻠﻴﺘﻪ ﻟﻴﻨﻘﺬ ﺷﻘﻴﻘﺘﻪ "عبير البلوي" ﺫﺍﺕ ﺍﻟـ 26عاماً ﻣﻊ معاناتها من ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍﻟﻜﻠﻮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭ، فيما أجريت الجراحة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.