"الأرصاد" تنبّه: أمطار رعدية على جازان و9 من محافظاتها

تصحب برياح نشطة وتؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية الأفقية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية، على مدينة جازان ومحافظات: صبيا، وبيش، وأبوعريش، والدرب، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، وضمد، وفرسان.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 1 ظهراً.