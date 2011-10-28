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مركز "الأمير سلطان للبحوث الدفاعية" يقوم بتجارب في مقر الطائرات اللاسلكية بالقصب

تنفيذًا لاتفاقية التعاون المبرمة بين المركز و"اتحاد الرياضات اللاسلكية"

أجرى مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية تجارب ميدانية بمقر اتحاد الرياضات اللاسلكية بالقصب لاختبار الإبتكارات التقنية والأنظمة الدفاعية التي يتم إنتاجها بمعامل ومختبرات المركز على أيادٍ سعودية.

وكان في استقبال الفريق مدير المقر فهد بن عبد العزيز الجوفان؛ حيث اطلع أعضاء الفريق على مرافق المقر في اليوم الأول، ثم بدأت التجارب الميدانية للابتكارات والتقنيات والبحوث التي يجريها المركز التي تسهم في دفع عجلة الإبداع والابتكار لتطوير التقنيات الدفاعية والأمنية بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة (2030).

واستمرت التجارب لأعضاء الفريق ٣ أيام متواصلة، وفي ختام اليوم الأخير قام رئيس بلدية القصب دغيشم فهد الدغيشم، بزيارة لمقر موقع الطائرات اللاسلكية والتقى بالفريق، وأشاد بالعمل الرائع الذي يقوم به المركز من ابتكارات وبحوث وتجارب في المجال الأمني، وأكد أن بلدية القصب على استعداد دائم لتقديم الدعم الكامل للمركز لما فيه خدمة للوطن وأمنه.

وقدم فريق مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، شكره لرئيس بلدية القصب، كما قدم شكره للاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد لإتاحته مقر ميدان الاتحاد بالقصب لإجراء تجارب المركز والدعم اللوجستي المستمر في الموقع.

يذكر أن تجارب الفريق جاءت بناء على اتفاقية تعاون أبرمها رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد سعود بداح الفغم بين الاتحاد وبين مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، الأسبوع الماضي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز "الأمير سلطان للبحوث الدفاعية" يقوم بتجارب في مقر الطائرات اللاسلكية بالقصب
سبق

أجرى مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية تجارب ميدانية بمقر اتحاد الرياضات اللاسلكية بالقصب لاختبار الإبتكارات التقنية والأنظمة الدفاعية التي يتم إنتاجها بمعامل ومختبرات المركز على أيادٍ سعودية.

وكان في استقبال الفريق مدير المقر فهد بن عبد العزيز الجوفان؛ حيث اطلع أعضاء الفريق على مرافق المقر في اليوم الأول، ثم بدأت التجارب الميدانية للابتكارات والتقنيات والبحوث التي يجريها المركز التي تسهم في دفع عجلة الإبداع والابتكار لتطوير التقنيات الدفاعية والأمنية بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة (2030).

واستمرت التجارب لأعضاء الفريق ٣ أيام متواصلة، وفي ختام اليوم الأخير قام رئيس بلدية القصب دغيشم فهد الدغيشم، بزيارة لمقر موقع الطائرات اللاسلكية والتقى بالفريق، وأشاد بالعمل الرائع الذي يقوم به المركز من ابتكارات وبحوث وتجارب في المجال الأمني، وأكد أن بلدية القصب على استعداد دائم لتقديم الدعم الكامل للمركز لما فيه خدمة للوطن وأمنه.

وقدم فريق مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، شكره لرئيس بلدية القصب، كما قدم شكره للاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد لإتاحته مقر ميدان الاتحاد بالقصب لإجراء تجارب المركز والدعم اللوجستي المستمر في الموقع.

يذكر أن تجارب الفريق جاءت بناء على اتفاقية تعاون أبرمها رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد سعود بداح الفغم بين الاتحاد وبين مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، الأسبوع الماضي.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
05:32 PM
اخر تعديل
28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
09:39 PM

مركز "الأمير سلطان للبحوث الدفاعية" يقوم بتجارب في مقر الطائرات اللاسلكية بالقصب

تنفيذًا لاتفاقية التعاون المبرمة بين المركز و"اتحاد الرياضات اللاسلكية"

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فلاح الجوفان - شقراء
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أجرى مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية تجارب ميدانية بمقر اتحاد الرياضات اللاسلكية بالقصب لاختبار الإبتكارات التقنية والأنظمة الدفاعية التي يتم إنتاجها بمعامل ومختبرات المركز على أيادٍ سعودية.

وكان في استقبال الفريق مدير المقر فهد بن عبد العزيز الجوفان؛ حيث اطلع أعضاء الفريق على مرافق المقر في اليوم الأول، ثم بدأت التجارب الميدانية للابتكارات والتقنيات والبحوث التي يجريها المركز التي تسهم في دفع عجلة الإبداع والابتكار لتطوير التقنيات الدفاعية والأمنية بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة (2030).

واستمرت التجارب لأعضاء الفريق ٣ أيام متواصلة، وفي ختام اليوم الأخير قام رئيس بلدية القصب دغيشم فهد الدغيشم، بزيارة لمقر موقع الطائرات اللاسلكية والتقى بالفريق، وأشاد بالعمل الرائع الذي يقوم به المركز من ابتكارات وبحوث وتجارب في المجال الأمني، وأكد أن بلدية القصب على استعداد دائم لتقديم الدعم الكامل للمركز لما فيه خدمة للوطن وأمنه.

وقدم فريق مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، شكره لرئيس بلدية القصب، كما قدم شكره للاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد لإتاحته مقر ميدان الاتحاد بالقصب لإجراء تجارب المركز والدعم اللوجستي المستمر في الموقع.

يذكر أن تجارب الفريق جاءت بناء على اتفاقية تعاون أبرمها رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد سعود بداح الفغم بين الاتحاد وبين مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، الأسبوع الماضي.

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