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"طوارئ قيا" يستقبل 3271 حالة طارئة خلال عيد الفطر

من بينها 30 حالة حادث سير

تعامل "طوارئ مستشفى قيا" بالطائف مع 3271 حالة طارئة خلال عيد الفطر المبارك؛ منها 30 حالة حادث سير.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان إلى أنه تم التعامل مع جميع الحالات في المستشفى، فيما تم تحويل ١٥ حالة إلى مستشفيات الطائف لتلقي المزيد من العلاج المتقدم، كما تم تقديم خدمات الغسيل الكلوي للمرضى المستفيدين من خلال 56 جلسة.

وأوضح أن عدد مراجعي قسم الطوارئ بلغ 3170 مراجعًا، كما تم تحويل ١٥ حالة لمستشفيات الطائف.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى قيا من المستشفيات الطرفية المهمة؛ لوقوعه على الطريق الذي يربط الطائف بالباحة والمناطق الجنوبية، ويشهد هذا الطريق كثافة في جميع الأوقات وبالذات أثناء الأعياد والإجازات الرسمية.

طوارئ مستشفى قيا الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"طوارئ قيا" يستقبل 3271 حالة طارئة خلال عيد الفطر
سبق

تعامل "طوارئ مستشفى قيا" بالطائف مع 3271 حالة طارئة خلال عيد الفطر المبارك؛ منها 30 حالة حادث سير.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان إلى أنه تم التعامل مع جميع الحالات في المستشفى، فيما تم تحويل ١٥ حالة إلى مستشفيات الطائف لتلقي المزيد من العلاج المتقدم، كما تم تقديم خدمات الغسيل الكلوي للمرضى المستفيدين من خلال 56 جلسة.

وأوضح أن عدد مراجعي قسم الطوارئ بلغ 3170 مراجعًا، كما تم تحويل ١٥ حالة لمستشفيات الطائف.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى قيا من المستشفيات الطرفية المهمة؛ لوقوعه على الطريق الذي يربط الطائف بالباحة والمناطق الجنوبية، ويشهد هذا الطريق كثافة في جميع الأوقات وبالذات أثناء الأعياد والإجازات الرسمية.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
06:59 PM

"طوارئ قيا" يستقبل 3271 حالة طارئة خلال عيد الفطر

من بينها 30 حالة حادث سير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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تعامل "طوارئ مستشفى قيا" بالطائف مع 3271 حالة طارئة خلال عيد الفطر المبارك؛ منها 30 حالة حادث سير.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان إلى أنه تم التعامل مع جميع الحالات في المستشفى، فيما تم تحويل ١٥ حالة إلى مستشفيات الطائف لتلقي المزيد من العلاج المتقدم، كما تم تقديم خدمات الغسيل الكلوي للمرضى المستفيدين من خلال 56 جلسة.

وأوضح أن عدد مراجعي قسم الطوارئ بلغ 3170 مراجعًا، كما تم تحويل ١٥ حالة لمستشفيات الطائف.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى قيا من المستشفيات الطرفية المهمة؛ لوقوعه على الطريق الذي يربط الطائف بالباحة والمناطق الجنوبية، ويشهد هذا الطريق كثافة في جميع الأوقات وبالذات أثناء الأعياد والإجازات الرسمية.

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