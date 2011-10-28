وكان فيديو الخبر المتداول في قنوات التواصل الاجتماعي عن حريق في وادي بيش في أشجار الدوم قديم، وقد اندلع قبل نحو أسبوعين، وتم إخماده في حينها، واتخاذ الإجراءات النظامية بهذا الخصوص.

حقيقة حرائق وادي بيش في الفيديو المتداول محمد المواسي سبق 2020-10-28 تناقلت مواقع التواصل الاجتماعية فيديو لحرائق في وادي بيش شمال جازان، عبر منصات التواصل الاجتماعية. وكان فيديو الخبر المتداول في قنوات التواصل الاجتماعي عن حريق في وادي بيش في أشجار الدوم قديم، وقد اندلع قبل نحو أسبوعين، وتم إخماده في حينها، واتخاذ الإجراءات النظامية بهذا الخصوص.



28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442 10:28 PM

حقيقة حرائق وادي بيش في الفيديو المتداول اندلع قبل نحو أسبوعين وتم إخماده في حينه





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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعية فيديو لحرائق في وادي بيش شمال جازان، عبر منصات التواصل الاجتماعية.

وكان فيديو الخبر المتداول في قنوات التواصل الاجتماعي عن حريق في وادي بيش في أشجار الدوم قديم، وقد اندلع قبل نحو أسبوعين، وتم إخماده في حينها، واتخاذ الإجراءات النظامية بهذا الخصوص.



