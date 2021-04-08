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"بلدية تربة" تعلن عن انطلاق مبادرة "حفاظك عليها رقي" للمحافظة على الحدائق العامة

يدشنها المحافظ الاثنين القادم .. ويحصل المشاركون على ساعات عمل تطوعية

أعلنت بلدية محافظة تربة عبر حسابها الرسمي بتويتر عن انطلاق مبادرة "حفاظك عليها رقي" بهدف توعية أفراد المجتمع للمحافظة على الحدائق العامة والمنتزهات وذلك بالتشارك مع المجلس البلدي ولجنة التنمية الأهلية بمحافظة تربة.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية محافظة تربة فيصل بن صالح الحارثي أن مبادرة حفاظك عليها رقي والتي يدشنها محافظ تربة المكلف سلطان بن محمد ابن غنام البقمي يوم الاثنين القادم في حديقة الملك عبد الله الساعة الخامسة مساءً بجوار شركة الكهرباء تهدف إلى توعية أفراد المجتمع عن أهمية المحافظة على الحدائق العامة والمنتزهات وتغرس فيهم روح التطوع وتعزز الانتماء الوطني والمساهمة في خدمة المجتمع.

وقال الحارثي إن هذه المبادرة ستنفذ - بإذن الله- بمشاركة المجلس البلدي ولجنة التنمية الأهلية بالمحافظة وسوف يكون مجال المشاركة مفتوحًا أمام الفرق التطوعية وكذلك أمام جميع فئات المجتمع بجنسية الرجال والنساء.

وأكد مدير بلدية تربة أن جميع المشاركين في هذه المبادرة سوف يحصلون على ساعات عمل تطوعية شريطة أن يتم التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي من خلال هذا الرابط:

https://nvg.gov.sa/Opportunities/Details/40800d77-14ef-48ba-9440-08d8f9d8fa08

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بلدية تربة" تعلن عن انطلاق مبادرة "حفاظك عليها رقي" للمحافظة على الحدائق العامة
سبق

أعلنت بلدية محافظة تربة عبر حسابها الرسمي بتويتر عن انطلاق مبادرة "حفاظك عليها رقي" بهدف توعية أفراد المجتمع للمحافظة على الحدائق العامة والمنتزهات وذلك بالتشارك مع المجلس البلدي ولجنة التنمية الأهلية بمحافظة تربة.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية محافظة تربة فيصل بن صالح الحارثي أن مبادرة حفاظك عليها رقي والتي يدشنها محافظ تربة المكلف سلطان بن محمد ابن غنام البقمي يوم الاثنين القادم في حديقة الملك عبد الله الساعة الخامسة مساءً بجوار شركة الكهرباء تهدف إلى توعية أفراد المجتمع عن أهمية المحافظة على الحدائق العامة والمنتزهات وتغرس فيهم روح التطوع وتعزز الانتماء الوطني والمساهمة في خدمة المجتمع.

وقال الحارثي إن هذه المبادرة ستنفذ - بإذن الله- بمشاركة المجلس البلدي ولجنة التنمية الأهلية بالمحافظة وسوف يكون مجال المشاركة مفتوحًا أمام الفرق التطوعية وكذلك أمام جميع فئات المجتمع بجنسية الرجال والنساء.

وأكد مدير بلدية تربة أن جميع المشاركين في هذه المبادرة سوف يحصلون على ساعات عمل تطوعية شريطة أن يتم التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي من خلال هذا الرابط:

https://nvg.gov.sa/Opportunities/Details/40800d77-14ef-48ba-9440-08d8f9d8fa08

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
11:53 PM

"بلدية تربة" تعلن عن انطلاق مبادرة "حفاظك عليها رقي" للمحافظة على الحدائق العامة

يدشنها المحافظ الاثنين القادم .. ويحصل المشاركون على ساعات عمل تطوعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - تربة
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أعلنت بلدية محافظة تربة عبر حسابها الرسمي بتويتر عن انطلاق مبادرة "حفاظك عليها رقي" بهدف توعية أفراد المجتمع للمحافظة على الحدائق العامة والمنتزهات وذلك بالتشارك مع المجلس البلدي ولجنة التنمية الأهلية بمحافظة تربة.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية محافظة تربة فيصل بن صالح الحارثي أن مبادرة حفاظك عليها رقي والتي يدشنها محافظ تربة المكلف سلطان بن محمد ابن غنام البقمي يوم الاثنين القادم في حديقة الملك عبد الله الساعة الخامسة مساءً بجوار شركة الكهرباء تهدف إلى توعية أفراد المجتمع عن أهمية المحافظة على الحدائق العامة والمنتزهات وتغرس فيهم روح التطوع وتعزز الانتماء الوطني والمساهمة في خدمة المجتمع.

وقال الحارثي إن هذه المبادرة ستنفذ - بإذن الله- بمشاركة المجلس البلدي ولجنة التنمية الأهلية بالمحافظة وسوف يكون مجال المشاركة مفتوحًا أمام الفرق التطوعية وكذلك أمام جميع فئات المجتمع بجنسية الرجال والنساء.

وأكد مدير بلدية تربة أن جميع المشاركين في هذه المبادرة سوف يحصلون على ساعات عمل تطوعية شريطة أن يتم التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي من خلال هذا الرابط:

https://nvg.gov.sa/Opportunities/Details/40800d77-14ef-48ba-9440-08d8f9d8fa08

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